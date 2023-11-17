Сколько в Азербайджане пересадили органов по страховке

С августа этого года в рамках обязательного медицинского страхования в Азербайджане выполнены 37 операций по пересадке органов, в том числе 21 операция на почках, 15 на печени и 1 на костном мозге, сообщила глава департамента маркетинга и связей с общественностью Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Айнура Ахмедова.

Представитель агентства напомнила, что годовой лимит на операции по пересадке печени, почек и костного мозга установлен в 100, 150 и 20 соответственно.

Отметим, что пакет услуг ОМС был обновлен в августе этого года, количество медицинских услуг увеличилось до 3 315. Новые услуги также включают операции по пересадке сухожилий, мышц, костного мозга, почек и печени.