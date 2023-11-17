Бывший главный тренер сборной Дагестана воевал за Украину

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмада Ахмедова за участие в российско-украинской войне на стороне Украины.

Ахмедов проходит обвиняемым по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). По данным канала, он живет на территории Украины с 2017 года, где был назначен президентом федерации профессионального кикбоксинга «К-1». Однако у мужчины все еще остается российский паспорт. Его семья также продолжает жить в России.

Ахмедов участвовал в теробороне Вооруженных сил Украины в составе батальона «Хорт». Позже обвиняемый участвовал в обороне Бахмута.