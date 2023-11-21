17:12

В картинной галерее Gallery Berlin состоялась фотовыставка под названием «Гейдар Алиев и культурное наследие Азербайджана». В мероприятии, организованном ОАО «Aзерхалчa» при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и посольства Азербайджана в Германии в рамках «Года Гейдара Алиева», приняли участие члены азербайджанской общины, представители немецкой общественности и любители искусства.

Выступивший на церемонии посол Азербайджана в Германии Насими Агаев отметил, что общенациональному лидеру Гейдару Алиеву принадлежат неоценимые заслуги как в развитии азербайджанской культуры, так и ее популяризации за рубежом. Посол подчеркнул, что Фонд Гейдара Алиева успешно продолжает сегодня политику общенационального лидера в области культуры. Председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов сказал, что Гейдар Алиев проделал большую работу для развития и сохранения азербайджанской культуры. Было доведено до внимания, что президент Азербайджана Ильхам Алиев уделяет сфере культуры особое внимание, что под руководством первого вице-президента Мехрибан Алиевой осуществляются крупномасштабные проекты, направленные на пропаганду в мире культурного наследия Азербайджана. Выставка вызвала большой интерес у местной общественности.

А в германском городе Магдебург в рамках «Года Гейдара Алиева» состоялась церемония открытия спортивного зала Всемирного комитета бокса имени Гейдара Алиева, Боксерской лиги диаспоры и школы «Родной язык». В мероприятии, организованном Всемирным комитетом бокса имени Гейдара Алиева и Боксерской лигой диаспоры при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой, приняли участие представители азербайджанской общины и местной общественности. Церемонию вступительным словом открыл член правления Альянса азербайджанцев Германии, председатель Общества культуры Германия-Азербайджан Яшар Нифталиев. Он отметил, что благодаря Победе армии Азербайджана под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева наши соотечественники в Германии ощущают чувство гордости как диаспора народа-победителя. Для достижения азербайджанской общиной в Германии ярких успехов в спорте он призвал возглавляемые азербайджанцами различные клубы в Магдебурге сплотиться в единый кулак.

Председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов поздравил наших соотечественников, проживающих в Магдебурге и его окрестностях, с открытием Дома Азербайджана, состоящего из нового спортивного зала и школы «Родной язык». Он констатировал, что в основе всех успехов и побед нашего государства лежат неоценимые заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева, 100-летие которого отмечается в этом году. Председатель госкомитета напомнил, что, выступая на V Съезде азербайджанцев мира, глава государства поручил интенсивнее открывать дома Азербайджана в городах с компактным проживанием наших соотечественников: «Мы выполняем это поручение. В настоящее время дома Азербайджана функционируют более чем в 20 городах мира. А сегодня в Магдебурге открывается не только спортивный зал и школа, но и родной очаг для встреч соотечественников. Вы должны знать, что президент Ильхам Алиев полностью поддерживает все проекты, направленные на то, чтобы наши дети росли здоровыми, изучали азербайджанский язык, историю, культуру, чтобы наши соотечественники вели здоровый образ жизни, занимали ведущие позиции в странах мира».