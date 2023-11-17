В продолжение мер контроля, реализуемых Агентством пищевой безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) с целью защиты здоровья населения и обеспечения безопасными продуктами питания, а также оценки качества и безопасности готовых донеров, был проведен мониторинг на объектах общественного питания в различных районах Баку.

Об этом сообщили в пресс-службе АПБА.

В рамках мониторинга в первой декаде ноября были отобраны и переданы в лабораторию Азербайджанского института безопасности пищевых продуктов 102 пробы говяжьего мяса и 107 - курятины, всего 209 готовых донеров.

Результаты лабораторного анализа взятых проб продукции были отрицательными, внеплановые проверки проводились инспекторами АПБА в тех случаях, когда были выявлены несоответствия.

Так, 20 ноября 2023 года в донерной Mersin öz tantuni (Бинагадинский район Баку, Бинагадинское шоссе, 345А); в кафе Ordubad (Гарадагский район, ул. Ходжасан, 57); донерной Alaturka (торговый центр «Бина»); донерной By Mersin Oz Tantuni (Наримановский район, ул. Ага Нейматуллы, 73); донерной Tam Dad (Сабунчинский район, поселок Бакиханов, ул. Ю.Алиева, квартал 2595); на объекте общественного питания İstanbul dönər (Сабунчинский район, ул. Бабека, 33); на объекте общественного питания Öz tantuni (Низаминский район, пр. Гара Гараева, 51/57); донерной Adana dönər (Сураханский район, поселок Амираджаны, ул. Малика Мустафаева, 20А); донерной Tantuni (Насиминский район, ул. Самеда Вургуна, 58) были проведены внеплановые проверки.

В связи с выявленными нарушениями в отношении руководства предприятий возбуждены дела об административном правонарушении, а также принято решение о применении ограничительных мер, связанных с запретом переработки мяса для донера и реализации донера на объектах общественного питания.