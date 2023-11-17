Эрдоган: Нетаньяху не продержится у власти

Он отметил, что большинство европейских стран сохраняют молчание и не предпринимают шагов для прекращения насилия. По его словам, лишь Испания демонстрирует положительную динамику в этом вопросе, и он планирует обсудить войну в Газе с испанским премьер-министром Педро Санчесом на предстоящей встрече.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после возвращения из Алжира ответил на вопросы журналистов по ситуации в Газе, где высказал разочарование по поводу отсутствия активной роли западных стран в решении палестинского конфликта, передают его слова турецкие СМИ.

Эрдоган также призвал исламский мир к единству и солидарности. Турецкий лидер заявил, что ситуация в Газе не только угрожает миру в регионе, но и наносит «ущерб единству исламского мира».

«Исламский мир должен действовать в духе единства и солидарности, проявленной в Рияде, и следовать принятым решениям, действуя как единый кулак. Когда этот кулак ударит по столу со всей силы, Израиль не сможет продолжать оккупацию и свои зверства», — отметил турецкий президент.

Также турецкий лидер выразил уверенность, что международное сообщество меняет свое отношение к Израилю, приведя в пример увеличение поддержки Палестине со стороны граждан в различных странах, включая Германию, Великобританию, США, Францию и Латинскую Америку.

Эрдоган обратил внимание, что общественное недовольство во многих странах активизировалось в ответ на операцию Израиля, в результате чего, по его словам, даже на улицах Израиля начались требования об уходе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Президент Турции предположил, что Нетаньяху скоро уйдет с политической арены, учитывая его судебные проблемы.

«Надеюсь, что очень скоро Нетаньяху соберет свои вещи и уйдет», — рассказал Эрдоган.