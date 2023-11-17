Время пути из Азербайджана в Турцию сокращается

Новый тоннель, проложенный в Грузии, сократит время пути от грузино-азербайджанской границы до границы с Турцией до 4-4,5 часа вместо прежних восьми. Об этом сообщает издание «Новости Грузия».

Новый тоннель находится на перевале Рикоти, на части магистрали, соединяющей восток и запад страны. В публикации отмечается, что это самый длинный тоннель в Грузии, его длина - 1800 метров.

«Теперь предстоит обустроить покрытие, будет завершен монтаж инженерных и электрических сетей, после чего тоннель откроется для движения транспорта», — заявил глава Мининфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе.

На Рикоти в условиях крайне сложного рельефа уже несколько лет строится более 50 км 4-полосной магистрали, которая объединит в себе 96 мостов и 53 тоннеля. Это позволит выпрямить дорогу и значительно сократить время в пути. Например, из Тбилиси до Батуми можно будет доезжать менее чем за 4 часа.

А от Красного моста (граница с Азербайджаном) до Сарпи (граница с Турцией) можно будет доехать за 4-4,5 часа вместо восьми.

На данный момент частично открыто движение на ряде новых участков.