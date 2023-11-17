TAIB вновь доверили Эльшану Гулиеву
8 ноября 2023 года состоялось заседание Союза азербайджанских предпринимателей в Турции (TAIB). Заседание совета директоров стало первым после общего собрания TAIB, состоявшегося 18 октября 2023 года в отеле Conrad Hilton в Стамбуле, где были избраны основные члены совета директоров, ревизионных советов и их заместители.
Избранный председателем совета директоров в марте 2022 года и с тех пор занимающий эту должность председатель правления InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. бизнесмен Эльшан Гулиев был переизбран на два года абсолютным большинством голосов, присутствовавших на заседании членов правления.
На должность заместителя председателя правления были избраны Нурлан Юсифов, основатель Zirvə İnvestisiya və Xarici Ticarət Şirkəti, и Урал Акзюм, юрист, председатель правления IG Ventures İdarəetmə və Konsultasiya Xidməti Şirkəti.
На заседании также были избраны члены комитетов по организации мероприятий, по развитию бизнеса, по работе с НПО и связям с общественностью.
Эльшан Гулиев рассказал об экономических и политических связях, сложившихся за прошедший период, развитии работы с членами TAIB, проинформировал о проводимой в области цифровизации и технологической инфраструктуры работе, отметив, что в дальнейшем эта работа продолжится более активно.
На заседании были заслушаны мнения и предложения членов правления.