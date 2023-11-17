TAIB вновь доверили Эльшану Гулиеву

8 ноября 2023 года состоялось заседание Союза азербайджанских предпринимателей в Турции (TAIB). Заседание совета директоров стало первым после общего собрания TAIB, состоявшегося 18 октября 2023 года в отеле Conrad Hilton в Стамбуле, где были избраны основные члены совета директоров, ревизионных советов и их заместители.

Избранный председателем совета директоров в марте 2022 года и с тех пор занимающий эту должность председатель правления InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. бизнесмен Эльшан Гулиев был переизбран на два года абсолютным большинством голосов, присутствовавших на заседании членов правления.