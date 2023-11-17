Затулин: Армянская оппозиция хотела, чтобы Россия свергла Пашиняна
В 2021 году армянская оппозиция обращалась за поддержкой к Российской Федерации, заявил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По его словам, Россия якобы отказалась это сделать: «Однако российская сторона отказалась, поскольку смена власти могла повлиять на трехстороннюю декларацию от 9 ноября 2020 года и привести к новой войне».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!