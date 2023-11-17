НАТО о намерениях Путина

Никаких сигналов о том, что президент России Владимир Путин хочет начать переговоры и прекратить боевые действия, нет, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Скопье.

Он сказал, что союзники по НАТО должны продолжать оказывать военную помощь Украине: «Сегодня это еще более важно, учитывая сложность ситуации на поле боя».

По словам Столтенберга, одна из причин, по которой Путин начал войну против Украины, - его нежелание, чтобы Украина вступила в НАТО: «Он хотел даже больше – чтобы альянс дал гарантии не расширяться дальше и вывел все свои силы из восточной части НАТО. Путин получил прямо противоположное: больше присутствия НАТО в восточной части альянса и двух новых членов – Финляндию и Швецию (после завершения ратификации протокола о вхождении), поэтому это большое стратегическое поражение для президента Путина. Это еще раз демонстрирует, что вторжение в Украину было его (Путина) большой ошибкой».

Столтенберг подчеркнул, что в настоящее время НАТО не видит немедленной угрозы со стороны России любому союзнику по НАТО или его регионам, но сохраняет бдительность и продолжает внимательный мониторинг всех действий Кремля. В частности, НАТО увеличила военное присутствие в регионе Западных Балкан, развернула свой штаб в Сараево и Офис связи в Белграде, а также готова быстро усилить свои силы для защиты и обороны любого союзника по альянсу, если будет необходимо.