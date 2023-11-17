Захарова точно знает, что нужно армянскому народу
Москва не считает, что решение Еревана не участвовать в мероприятиях ОДКБ в Минске 22-23 ноября отвечает интересам армянского народа, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразил «сожаление» в связи с отказом Армении принять участие в саммите ОДКБ на высшем уровне. Он надеется, что Ереван «продолжит работу» в рамках ОДКБ.
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