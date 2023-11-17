Байрамов рассказал британцам о нормализации отношений с Арменией

22 ноября 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с делегацией во главе с государственным секретарем по парламентским связям в Офисе иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, государственным министром по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти.

Как сообщили в МИД, в ходе встречи между двумя странами состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего и регионального сотрудничества, а также международной безопасности.

Глава МИД проинформировал Докерти о нормализации отношений с Арменией.