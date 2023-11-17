Симонян: Интересы России шли вразрез с интересами Армении

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил журналистам, что интересы России в последние несколько лет не совпадали с интересами Еревана.

Отвечая на вопрос, правда ли, что Ереван предпринял шаги против Москвы и ОДКБ, из-за чего Россия обиделась, Симонян сказал следующее: «Во-первых, обида – отнюдь не политическая категория, во-вторых, есть политические интересы. А эти интересы в последние несколько лет шли и реализовывались вразрез с интересами Армении и армянского народа. Это стало очевидно на основании заявлений и всего остального».