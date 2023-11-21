Отдел информации 18:14

Израиль и ХАМАС договорились о четырехдневном прекращении огня, в рамках которого будут освобождены 50 женщин и детей, удерживаемых в плену в Газе, в обмен на 150 палестинских женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах. Неделю назад, когда переговоры об этом зашли в тупик, и американская делегация собиралась покинуть Израиль, ее руководителя, Бретта Макгерка, выходящего из зала, где проходили переговоры, кто-то взял под руку. Высокопоставленный чиновник Белого дома обернулся и увидел израильского премьера. «Нам нужна эта сделка», - сказал ему Нетаньяху. Через неделю израильский премьер получил то, что хотел. И израильское правительство, и ХАМАС объявили во вторник поздно вечером, что долгожданная сделка состоялась.

Согласно ее условиям, ХАМАС освободит 53 заложника (женщин и детей) и «приложит усилия» к освобождению еще 20. Освобождать израильских заложников из плена будут поэтапно: в четверг на волю могут выйти 10 человек, затем каждый день, пока длится затишье, еще по 10-15. В случае, если ХАМАС освободит еще 20 заложников - гуманитарную паузу продлят на два дня. В обмен на освобождение 53 заложников Израиль объявит четырехдневную гуманитарную паузу (до этого сообщалось о 5 днях). Израиль обязуется прекращать действия ВВС в небе над анклавом на 6 часов каждый день перемирия. После освобождения заложников Израиль выпустит из тюрем 140-150 заключенных женщин и детей, приговоренных к срокам за терроризм (1 к 3). Израиль также разрешит поставить в Газу топливо и расширить объемы гуманитарной помощи. На достижение этого соглашения ушло пять изнурительных недель. Но работа еще не закончена, потому как около 200 заложников — мужчины, солдаты Армии обороны Израиля, лица с двойным гражданством и иностранные граждане — остаются в плену. Как не закончена и военная операция в секторе Газа, которую ЦАХАЛ намерен довести до конца.

«Мы находимся в состоянии войны, и мы будем продолжать войну, - сказал Нетаньяху за несколько часов до объявления сделки. - Мы будем продолжать до тех пор, пока не достигнем всех наших целей». Пояснив, что этими целями он считает возвращение всех заложников, ликвидацию ХАМАС и гарантии, что со стороны Газы больше не будет исходить угроза Израилю. Эта сделка не имеет прецедента в новейшей истории еврейского государства. Никогда он не шел на заключение промежуточных сделок со сторонами, с которыми находился в состоянии войны. Но прежде и не было такого числа заложников. Ведь в процентном соотношении к населению Израиля 240 его граждан, находящихся в плену у ХАМАС, – это все равно, как если бы в плен попало 12 тысяч американцев. К тому же остается вопрос, как эту паузу использует ХАМАС. В том, что это время, пусть и весьма ограниченное, будет использовано им в военных целях – для перегруппировки сил, эвакуации части боевиков на юг сектора Газа и тому подобного – сомневаться не приходится.