В Баку открылся Центр труда ОИС
В Баку в рамках V Конференции министров труда Организации исламского сотрудничества (ОИС) состоялось открытие Центра труда ОИС.
Учитывая, что страной, где расположен Центр труда, который будет иметь статус полноправной международной организации, является Азербайджан, мероприятие со вступительной речью открыл министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.
Было отмечено, что в апреле 2013 года, принимая руководителей делегаций, участвовавших во II Конференции министров труда государств-членов ОИС в Баку, президент Ильхам Алиев выступил с инициативой создания Центра труда ОИС со штаб-квартирой в Баку. Данная инициатива была единогласно поддержана странами-членами ОИС.
Основными направлениями деятельности центра станут расширение сотрудничества стран-членов в сфере труда, занятости, социальной защиты и развития человеческого капитала, координации деятельности в сфере труда, улучшения условий труда, укрепления социального партнерства, внедрения достойного труда, расширения возможностей трудоустройства и продвижение формирования устойчивой системы социальной защиты.
Выступивший на открытии конференции генеральный секретарь ОИС Хусейн Ибрахим Таха подчеркнул важность новосозданного Центра труда в расширении связей между странами-членами, выразил уверенность в успешном функционировании центра.
Затем на подготовительном заседании министерской сессии Конференции министров труда было проведено голосование по выбранным кандидатам, и председательство в Генеральной ассамблее Центра труда ОИК было поручено Азербайджану, заместитель был избран от Саудовской Аравии.