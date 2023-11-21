В Баку открылся Центр труда ОИС

Учитывая, что страной, где расположен Центр труда, который будет иметь статус полноправной международной организации, является Азербайджан, мероприятие со вступительной речью открыл министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Было отмечено, что в апреле 2013 года, принимая руководителей делегаций, участвовавших во II Конференции министров труда государств-членов ОИС в Баку, президент Ильхам Алиев выступил с инициативой создания Центра труда ОИС со штаб-квартирой в Баку. Данная инициатива была единогласно поддержана странами-членами ОИС.

Основными направлениями деятельности центра станут расширение сотрудничества стран-членов в сфере труда, занятости, социальной защиты и развития человеческого капитала, координации деятельности в сфере труда, улучшения условий труда, укрепления социального партнерства, внедрения достойного труда, расширения возможностей трудоустройства и продвижение формирования устойчивой системы социальной защиты.