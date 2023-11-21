Северная Корея вывела на орбиту свой первый спутник-разведчик

Ракету-носитель запустили 21 ноября в 22:42 по местному времени с космодрома Сохэ, полет длился 705 секунд. На орбиту спутник был выведен в 22:54. Отмечается, что за запуском лично наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Агентство добавило, что Северная Корея намерена запустить еще несколько спутников в ближайшем будущем.

На следующий день после запуска ЦТАК заявило, что Ким Чен Ын ознакомился со спутниковыми снимками военных баз США на острове Гуам, в том числе авиабазы Андерсен и порта Апра. В агентстве отметили, что спутник начнет полноценную работу только с декабря, поскольку на его настройку потребуется время.

США назвали этот запуск «наглым нарушением многочисленных резолюций Совбеза ООН», отметив, что он «повышает напряженность и рискует дестабилизировать ситуацию с безопасностью в регионе и за его пределами», пишет Reuters. При этом, по данным агентства, американские военные все еще оценивают, был ли запуск успешным.

Южнокорейские военные считают, что КНДР действительно удалось вывести спутник на орбиту, однако на выяснение, работает ли он корректно, потребуется время, пишет «Ренхап».

Эксперты, с которыми поговорило южнокорейское агентство, считают, что КНДР удалось вывести спутник на орбиту благодаря помощи России. В частности, они напоминают, что Северная Корея предприняла две неудачные попытки запуска в мае и августе. Учитывая, что между второй и третьей попыткой прошло всего около трех месяцев, эксперты допускают, что КНДР воспользовалась «технологическими ноу-хау российских инженеров».