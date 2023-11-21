Москва Баку и Еревану: Не нужен вам берег заморский...

От посредничества ЕС и США в вопросе нормализации отношений между Баку и Ереваном «реальной отдачи нет», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня на брифинге.

«Ереван рвется вести переговоры по мирному договору в Вашингтоне, Брюсселе, хотя ни США, ни ЕС не могут считаться добросовестными посредниками по целому ряду причин. Их действия подчинены цели вытеснения России из Южного Кавказа», - заявила Захарова.

По ее словам, США и ЕС хотят «разрушить существующие в регионе механизмы безопасности» и при этом «беззастенчиво буквально воруют и переиначивают достигнутые при участии Москвы трехсторонние договоренности в угоду конъюнктурным соображениям».

«Поэтому никакой реальной отдачи от их посредничества нет и быть не может, потому что другая заряженность, другая цель, которую они преследуют», - добавила Захарова.