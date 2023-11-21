Президент Узбекистана едет в Баку

В Баку Мирзиёев примет участие в первом саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в Баку.

«В повестку дня мероприятия включены вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества в рамках Программы, создания Целевого фонда для поддержки региональных проектов, принятия дорожной карты по цифровизации транспортных коридоров, продвижения деловых инициатив и другие вопросы», - говорится в сообщении.

В эти дни в Баку проходит целый ряд деловых мероприятий СПЕКА, в том числе экономический форум и выставка промышленного потенциала стран Центральной Азии.