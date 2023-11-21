Байден и Си Цзиньпин пропустят выступление Путина

Премьер-министр Индии Нарендра Моди проведет виртуальный саммит лидеров стран G20 в среду, 22 ноября. Лидеры Китая Си Цзиньпин и США Джо Байден пропустят встречу, в то же время в мероприятии примет участие российский президент Владимир Путин. Об этом пишет Bloomberg.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что вместо Си Цзиньпина участие в саммите примет премьер Государственного совета Ли Цян.

Онлайн-встреча состоится на следующий день после того, как Моди пропустил виртуальный саммит лидеров стран с развивающейся экономикой, участие в котором принял Си. На встрече обсуждался конфликт между Израилем и ХАМАСом.

Как отмечает издание, сегодняшняя встреча проходит в тот момент, когда Моди завершает председательство Индии в G20.