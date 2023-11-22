Натик Гусейнзаде, отдел информации 22 ноября 2023, 23:50

За последние годы в Азербайджане закрылись шесть банков. Только в этом году свою деятельность прекратили Günay Bank и Muğan Bank.Последний был объявлен банкротом совсем недавно – в октябре. Смогли ли клиенты Günay Bank получить свои деньги? Когда будут возвращены средства вкладчиков Muğan Bank? Как будет происходить данный процесс? Обо всем этом и о многом другом haqqin.az поговорил с заместителем исполнительного директора Фонда страхования вкладов Азербайджана Акшином Джахангировым.

«Muğan Bank – самый крупный банк среди объявленных банкротом в Азербайджане за последние годы, - рассказывает А.Джахангиров. – У него было около 79 тысяч вкладчиков, которым Фонд компенсирует примерно 217 миллионов манат. Для сравнения: в закрытом в мае этого года Günay Bank было около 19 тысяч вкладчиков, а выплаты составили приблизительно 35 млн манат. Компенсация уже выплачена. Процесс выплат компенсаций по застрахованным вкладам клиентам Muğan Bank начнется 27 ноября. После подачи заявления о компенсации деньги будут выплачены не позже, чем через 30 дней. Компенсацию можно будет получить в течение года во всех филиалах ABB (Международный банк Азербайджана) и Kapital Bank. Я призываю вкладчиков не торопиться и не идти за своими вкладами в первый же день, чтобы избежать ажиотажа и давки. Свои деньги получат все. Нет никаких оснований беспокоиться». Фонд страхования вкладов объявлен ликвидатором Muğan Bank. В связи с процессом ликвидации Фонд также ввел новшество: заявить о кредиторских требованиях теперь можно не только в головном офисе банка, но и в режиме онлайн на Электронном портале кредиторов. Подать заявление необходимо до 25 декабря этого года. Помимо уже упомянутых Muğan Bank и Günay Bank, за последние годы закрылись Amrahbank, Atabank, AGBank и NBCBank. Вкладчикам Фонд выплатил 698 143 663 маната. Самая большая сумма пришлась на долю клиентов Atabank – 257 562 885 манат.

Так получилось, что назначение нынешнего исполнительного директора Фонда Турала Пириева на эту должность в 2020 году совпало с процессом ликвидации четырех названных выше банков. Акшин Джахангиров сначала был советником директора, а затем распоряжением главы государства был назначен заместителем Т.Пириева. «У нас новая команда, прошедшая испытание развалом четырех банков и пандемией, - говорит А.Джахангиров. - Был сложный период, но мы его преодолели, успешно осуществив выплаты вкладчикам». Фонд страхования вкладов существует в Азербайджане уже 16 лет. 29 декабря 2006 года в стране был принят закон «О страховании вкладов». После этого на основе указа президента Азербайджана от 9 февраля 2007 года был создан Фонд, который начал свою деятельность 13 августа того же года. Фонд управляется исполнительным органом, который состоит из исполнительного директора, назначаемого президентом страны, и его заместителя или заместителей. Высшим управляющим органом Фонда является Совет попечителей. В его состав входят представители Центробанка, Министерства финансов, Министерства труда и социальной защиты, Министерства экономики, ABB и Kapital Bank.

За 16 лет многое изменилось. Когда Фонд начинал свою работу в 2007 году, страховались вклады в размере не более 4 тысяч манат. Постепенно лимит увеличивался, и сейчас государство гарантирует населению выплату компенсаций до 100 тысяч манат. «Таким образом депозитные вклады клиента в одном банке – будь то в манатах или в долларах – на сумму 100 тысяч манат являются полностью застрахованными. Вклад выше 100 тысяч – это уже риск вкладчика, - поясняет замдиректора Фонда. - При этом нет лимита на страхование нотариальных сделок. К примеру, был такой случай. Человек продал квартиру. Покупатель внес деньги, которые должны в течение суток оставаться в банке. И именно в этот момент было официально объявлено о банкротстве банка. В результате продавец квартиры остался и без жилья, и без денег. В таких случаях пострадавший получает безлимитное покрытие. Еще одно условие для страхования вкладов: годовая процентная ставка не должна превышать 12 процентов в манатах и 2,5 процента в иностранной валюте. На сегодняшний день 99,9 процента депозитчиков владеют суммой до 100 тысяч манат. Соответственно лимит в 100 тысяч практически полностью дает гарантии населению. Фонд компенсирует и потери физических лиц, открывших счет в связи с предпринимательской деятельностью. Тут лимит составляет 20 тысяч манат».

Представитель Фонда посоветовал вкладчикам не обманываться на большие проценты и при размещении вкладов более внимательно относиться к документации. «Как правило, информация о страховании вкладов является частью депозитного контракта. Надо его внимательно прочитать. Со всеми условиями страхования вкладов можно ознакомиться на официальном сайте нашего Фонда. У нас также есть горячая линия. Если гражданам что-то непонятно, можно обратиться на горячую линию и задать все интересующие вопросы. Некоторые банки предлагают клиенту рискнуть и вложить деньги не по 12 процентов годовых, а, например, по 18. Человек должен понимать, на какой риск он идет, соглашаясь на такие условия. Нередко вкладчики этого не осознают, а когда наступает страховой случай, бывает уже поздно. Например, мы видели такое в Bank Standard. Люди не учитывали риски и вкладывали деньги под большие проценты. Если мы обратимся к международной практике, то увидим, что в развитых странах банки предлагают достаточно низкие дивиденды. В последнее время в Европе даже бывают, если так можно выразиться, минусовые депозиты».

Почему процентные ставки для вкладов в манатах и в валюте так сильно разнятся? Прибыль в манатах может составить 10-12 процентов, а в долларах или евро – 2,5 процента. «Это потому, что у нас кредиты в большинстве своем выдаются в манатах, - объясняет замдиректора Фонда. - После кризиса 2016 года большие проблемы возникли именно с валютными кредитами. В связи с этим президент Ильхам Алиев издал указ «О дополнительных мерах по решению вопросов проблемных кредитов физических лиц в Азербайджане» от 28 февраля 2019 года, согласно которому, кредиты, выданные в долларах и евро, должны были быть реструктуризированы. Тем самым были введены льготы для населения для выплаты данных кредитов. Это было важным шагом государства с точки зрения повышения доверия вкладчиков банковской системе и поддержки населения в социально-экономическом плане, а также примером внимания и заботы со стороны главы государства. Банки сейчас не заинтересованы в привлечении валюты. Такие низкие депозитные проценты на валютные вклады связаны с тем, что банкам потом некуда размещать эти деньги, чтобы получить прибыль. Согласно правилам Центробанка, вы можете взять кредит в валюте, только если у вас валютный депозитный вклад или если у вас зарплата в долларах или евро».

Можно сказать, что как страхователь Фонд сегодня не имеет финансовых проблем. «Все средства, полученные в результате деятельности Фонда, направляются на формирование страховых резервов. А они, в свою очередь, идут на выплаты компенсаций, управление Фондом и погашение долгов. Долги у нас образуются, когда ликвидные активы опускаются ниже определенной планки, а также в тех случаях, когда нам не хватает средств для выплаты компенсаций. В этих вопросах мы пользуемся полной поддержкой государства. Основные проблемы у нас возникают при выполнении ликвидационной функции. От банков, находящихся в процессе ликвидации, нам в наследство достались проблемы со сбором кредитного портфеля. В результате есть трудности с завершением данного процесса. Наша цель – завершить ликвидацию банков эффективно и быстро. Одна из основных проблем, возникающих при реализации ликвидационной функции Фонда, связана со взысканием кредитов в банках, находящихся в процессе ликвидации. Указанная проблема в основном связана с негативными ситуациями в процессе выдачи кредитов этими банками. В связи с ликвидацией банков сейчас ведутся тысячи судебных дел». Получает ли Фонд прибыль от своей деятельности? «Согласно закону, получение прибыли не является целью Фонда. Все средства, полученные в результате деятельности Фонда, идут на увеличение страховых резервов, - отвечает Акшин Джахангиров. - Фонд - неприбыльная организация. Банки выплачивают Фонду установленные государством проценты от защищенных вкладов. Эти средства идут в резерв. По закону, если страховые резервы достигают 5 процентов от застрахованной депозитной массы, то может быть принято решение об уменьшении или приостановке выплат со стороны банков. Вся прибыль идет на погашение наших расходов и увеличение страховых резервов. Помимо этого, Фонд имеет право инвестировать средства. Но у нас есть ограничения. Согласно закону, мы можем вкладывать их в государственные ценные бумаги, ценные бумаги Центробанка, депозиты рейтинговых банков Азербайджана, либо в другие рейтинговые финансовые инструменты».