Компенсация за Muğan Bank, ликвидация шести банков, 700 млн манатов застрахованным вкладчикам… На вопросы отвечает Фонд страхования вкладов
За последние годы в Азербайджане закрылись шесть банков. Только в этом году свою деятельность прекратили Günay Bank и Muğan Bank.Последний был объявлен банкротом совсем недавно – в октябре.
Смогли ли клиенты Günay Bank получить свои деньги? Когда будут возвращены средства вкладчиков Muğan Bank? Как будет происходить данный процесс?
Обо всем этом и о многом другом haqqin.az поговорил с заместителем исполнительного директора Фонда страхования вкладов Азербайджана Акшином Джахангировым.
«Muğan Bank – самый крупный банк среди объявленных банкротом в Азербайджане за последние годы, - рассказывает А.Джахангиров. – У него было около 79 тысяч вкладчиков, которым Фонд компенсирует примерно 217 миллионов манат. Для сравнения: в закрытом в мае этого года Günay Bank было около 19 тысяч вкладчиков, а выплаты составили приблизительно 35 млн манат. Компенсация уже выплачена.
Процесс выплат компенсаций по застрахованным вкладам клиентам Muğan Bank начнется 27 ноября. После подачи заявления о компенсации деньги будут выплачены не позже, чем через 30 дней. Компенсацию можно будет получить в течение года во всех филиалах ABB (Международный банк Азербайджана) и Kapital Bank.
Я призываю вкладчиков не торопиться и не идти за своими вкладами в первый же день, чтобы избежать ажиотажа и давки. Свои деньги получат все. Нет никаких оснований беспокоиться».
Фонд страхования вкладов объявлен ликвидатором Muğan Bank. В связи с процессом ликвидации Фонд также ввел новшество: заявить о кредиторских требованиях теперь можно не только в головном офисе банка, но и в режиме онлайн на Электронном портале кредиторов. Подать заявление необходимо до 25 декабря этого года.
Помимо уже упомянутых Muğan Bank и Günay Bank, за последние годы закрылись Amrahbank, Atabank, AGBank и NBCBank. Вкладчикам Фонд выплатил 698 143 663 маната. Самая большая сумма пришлась на долю клиентов Atabank – 257 562 885 манат.
Так получилось, что назначение нынешнего исполнительного директора Фонда Турала Пириева на эту должность в 2020 году совпало с процессом ликвидации четырех названных выше банков. Акшин Джахангиров сначала был советником директора, а затем распоряжением главы государства был назначен заместителем Т.Пириева.
«У нас новая команда, прошедшая испытание развалом четырех банков и пандемией, - говорит А.Джахангиров. - Был сложный период, но мы его преодолели, успешно осуществив выплаты вкладчикам».
Фонд страхования вкладов существует в Азербайджане уже 16 лет. 29 декабря 2006 года в стране был принят закон «О страховании вкладов». После этого на основе указа президента Азербайджана от 9 февраля 2007 года был создан Фонд, который начал свою деятельность 13 августа того же года.
Фонд управляется исполнительным органом, который состоит из исполнительного директора, назначаемого президентом страны, и его заместителя или заместителей. Высшим управляющим органом Фонда является Совет попечителей. В его состав входят представители Центробанка, Министерства финансов, Министерства труда и социальной защиты, Министерства экономики, ABB и Kapital Bank.
За 16 лет многое изменилось. Когда Фонд начинал свою работу в 2007 году, страховались вклады в размере не более 4 тысяч манат. Постепенно лимит увеличивался, и сейчас государство гарантирует населению выплату компенсаций до 100 тысяч манат.
«Таким образом депозитные вклады клиента в одном банке – будь то в манатах или в долларах – на сумму 100 тысяч манат являются полностью застрахованными. Вклад выше 100 тысяч – это уже риск вкладчика, - поясняет замдиректора Фонда. - При этом нет лимита на страхование нотариальных сделок. К примеру, был такой случай. Человек продал квартиру. Покупатель внес деньги, которые должны в течение суток оставаться в банке. И именно в этот момент было официально объявлено о банкротстве банка. В результате продавец квартиры остался и без жилья, и без денег. В таких случаях пострадавший получает безлимитное покрытие.
Еще одно условие для страхования вкладов: годовая процентная ставка не должна превышать 12 процентов в манатах и 2,5 процента в иностранной валюте.
На сегодняшний день 99,9 процента депозитчиков владеют суммой до 100 тысяч манат. Соответственно лимит в 100 тысяч практически полностью дает гарантии населению.
Фонд компенсирует и потери физических лиц, открывших счет в связи с предпринимательской деятельностью. Тут лимит составляет 20 тысяч манат».
Представитель Фонда посоветовал вкладчикам не обманываться на большие проценты и при размещении вкладов более внимательно относиться к документации.
«Как правило, информация о страховании вкладов является частью депозитного контракта. Надо его внимательно прочитать. Со всеми условиями страхования вкладов можно ознакомиться на официальном сайте нашего Фонда. У нас также есть горячая линия. Если гражданам что-то непонятно, можно обратиться на горячую линию и задать все интересующие вопросы.
Некоторые банки предлагают клиенту рискнуть и вложить деньги не по 12 процентов годовых, а, например, по 18. Человек должен понимать, на какой риск он идет, соглашаясь на такие условия. Нередко вкладчики этого не осознают, а когда наступает страховой случай, бывает уже поздно. Например, мы видели такое в Bank Standard. Люди не учитывали риски и вкладывали деньги под большие проценты.
Если мы обратимся к международной практике, то увидим, что в развитых странах банки предлагают достаточно низкие дивиденды. В последнее время в Европе даже бывают, если так можно выразиться, минусовые депозиты».
Почему процентные ставки для вкладов в манатах и в валюте так сильно разнятся? Прибыль в манатах может составить 10-12 процентов, а в долларах или евро – 2,5 процента.
«Это потому, что у нас кредиты в большинстве своем выдаются в манатах, - объясняет замдиректора Фонда. - После кризиса 2016 года большие проблемы возникли именно с валютными кредитами. В связи с этим президент Ильхам Алиев издал указ «О дополнительных мерах по решению вопросов проблемных кредитов физических лиц в Азербайджане» от 28 февраля 2019 года, согласно которому, кредиты, выданные в долларах и евро, должны были быть реструктуризированы. Тем самым были введены льготы для населения для выплаты данных кредитов. Это было важным шагом государства с точки зрения повышения доверия вкладчиков банковской системе и поддержки населения в социально-экономическом плане, а также примером внимания и заботы со стороны главы государства.
Банки сейчас не заинтересованы в привлечении валюты. Такие низкие депозитные проценты на валютные вклады связаны с тем, что банкам потом некуда размещать эти деньги, чтобы получить прибыль. Согласно правилам Центробанка, вы можете взять кредит в валюте, только если у вас валютный депозитный вклад или если у вас зарплата в долларах или евро».
Можно сказать, что как страхователь Фонд сегодня не имеет финансовых проблем.
«Все средства, полученные в результате деятельности Фонда, направляются на формирование страховых резервов. А они, в свою очередь, идут на выплаты компенсаций, управление Фондом и погашение долгов. Долги у нас образуются, когда ликвидные активы опускаются ниже определенной планки, а также в тех случаях, когда нам не хватает средств для выплаты компенсаций. В этих вопросах мы пользуемся полной поддержкой государства.
Основные проблемы у нас возникают при выполнении ликвидационной функции. От банков, находящихся в процессе ликвидации, нам в наследство достались проблемы со сбором кредитного портфеля. В результате есть трудности с завершением данного процесса.
Наша цель – завершить ликвидацию банков эффективно и быстро. Одна из основных проблем, возникающих при реализации ликвидационной функции Фонда, связана со взысканием кредитов в банках, находящихся в процессе ликвидации. Указанная проблема в основном связана с негативными ситуациями в процессе выдачи кредитов этими банками. В связи с ликвидацией банков сейчас ведутся тысячи судебных дел».
Получает ли Фонд прибыль от своей деятельности?
«Согласно закону, получение прибыли не является целью Фонда. Все средства, полученные в результате деятельности Фонда, идут на увеличение страховых резервов, - отвечает Акшин Джахангиров. - Фонд - неприбыльная организация. Банки выплачивают Фонду установленные государством проценты от защищенных вкладов. Эти средства идут в резерв. По закону, если страховые резервы достигают 5 процентов от застрахованной депозитной массы, то может быть принято решение об уменьшении или приостановке выплат со стороны банков. Вся прибыль идет на погашение наших расходов и увеличение страховых резервов.
Помимо этого, Фонд имеет право инвестировать средства. Но у нас есть ограничения. Согласно закону, мы можем вкладывать их в государственные ценные бумаги, ценные бумаги Центробанка, депозиты рейтинговых банков Азербайджана, либо в другие рейтинговые финансовые инструменты».
А как такого типа фонды функционируют зарубежом?
«В США, Европе и, к примеру, в Турции полномочия у подобных фондов намного шире, чем у нас. Они занимаются оздоровлением и надзором банков. Это дает фонду большое преимущество. Если мы сегодня будем знать, что какой-то банк имеет проблемы с финансированием, то гораздо полезнее будет выделить средства для его оздоровления, нежели потом выплачивать компенсацию.
Зарубежом фонды не только «вылечивают» банки, но также участвуют в проверках вместе с надзорным органом, собирают большую отчетность. Они заранее знают, что происходит на финансовом рынке, и им бывает намного проще.
Зачастую бытует ошибочное мнение, что наш Фонд мог повлиять на деятельность разорившихся банков, когда те были активны. Это не так. Мы такой функции не несем. Мы лишь страхуем вклады и осуществляем выплату компенсаций при страховых случаях. У нас нет информации о том, какие процессы происходят в банках, как они управляются. Мы подключаемся только после страхового случая.
Также во многих зарубежных странах есть рейтинг банков. И страховые взносы формируются согласно данному рейтингу. Сегодня в Азербайджане у всех банков единый тариф. В настоящее время совместно с Центробанком проводится работа над проектом, направленным на переход к модели страхования вкладов, которая предполагает выплату страховых премий на основе рейтинга риска банков.
В мире функция организаций, подобных нашим, - это обеспечение финансовой стабильности в банковском секторе. Фонд страхования вкладов сегодня абсолютно стабилен, и его стабильность поддерживается государством в рамках, предусмотренных законом. Мы пережили все катаклизмы, выполнив свои обязательства».
У Фонда большие планы на будущее.
«Стараемся быть более активными. Учитывая все вышесказанное, было принято решение более тесно работать с населением. Открыли информационный портал и канал на YouTube, активизировали наши страницы в соцсетях. Создали Электронный портал кредиторов и Электронный аукционный портал.
Организуем курсы в вузах. Планируем поехать в регионы. Хотим развивать финансовую грамотность населения.
Хотим максимально оцифровать наши услуги. В регионах мы уменьшаем количество филиалов, делая акцент на электронные обращения. Хотим сделать так, чтобы, придя в один из наших центров, можно было бы обратиться по поводу каждого закрытого банка».