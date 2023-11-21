Москва обвиняет Ереван в смене ориентации
Армения предпринимает шаги «по кардинальной смене внешнеполитической ориентации», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Конечно, хочется это понять. Не только услышать или прочитать в качестве заявлений – как это вообще видится в практической плоскости. По-моему, это откровенная попытка скрыть истинные намерения. Ясно, что речь идет о кардинальной смене ориентации республики во внешних делах. По-моему, это делается весьма отчетливо, с подсказки Запада», - сказала Захарова.