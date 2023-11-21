Захарова: Из-за неудач Франция хочет отыграться на Южном Кавказе

Франция пытается реабилитировать на Южном Кавказе свое политическое реноме, которое изрядно потрепано в других частях мира и на других континентах . Об этом на брифинге заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Журналист спросил Захарову: «Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Франция готовит почву для войны на Южном Кавказе. Видит ли Москва такой риск?».

На что представитель российского МИД ответила: «Нас нисколько не удивляет столь резкая оценка действий Франции со стороны Азербайджана. Думаю, что и в Баку, и в ряде других точек порядком устали от навязчивости Парижа, который безуспешно пытается реабилитировать на Южном Кавказе свое политическое реноме, которое изрядно потрепано в других частях мира и на других континентах».

По ее словам, риски рецидивов на Южном Кавказе сохраняются: «В этой связи РФ последовательно работает над превращением региона в зону стабильности и процветания на основе баланса интересов всех регионалов и их соседей. В этой логике выстраиваем взаимодействие в рамках консультативной региональной платформы «3+3», работаем над комплексной нормализацией отношений Баку и Еревана на основе трехсторонних договоренностей на высшем уровне», — сказала представитель МИД.

«Мы неоднократно говорили и подтверждали, что цели у западных посредников, в том числе у Франции, совершенно иные. Они стремятся превратить Южный Кавказ в еще одну арену геополитического противостояния, игнорируют коренные интересы стран региона и ничего не делают для того, чтобы обеспечить безопасность, стабильность и процветание этого региона», — добавила дипломат.