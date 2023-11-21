Впервые премьером Нидерландов может стать женщина. Она мигрантка из Турции

Йешилгез, ставшая лидером Народной партии за свободу и демократию вместо действующего премьер-министра Марка Рютте, лидирует в опросах. Ее ближайший соперник Питер Омциг дал понять, что может отказаться от поста премьер-министра в случае победы на выборах, что делает шансы Йешилгез возглавить правительство еще более весомыми.

Главным козырем Йешилгез в предвыборной кампании стало обещание решить проблему мигрантов. Она подчеркивает, что ее взгляды на миграцию сформировались благодаря собственному опыту. Родители Дилан бежали из Турции после госпереворота в стране, когда ей было три года. Через несколько лет через Ирак и Иран они сумели добраться до Нидерландов.

Кроме Йешилгез, на пост премьер-министра претендуют Франс Тиммерманс, лидер партии Рютте, экс-глава ЕС по вопросам климата, Герт Вилдерс, лидер партии с антиисламской риторикой, и центрист Питер Омциг.