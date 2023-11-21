Путин призывает «думать, как прекратить» трагедию в Украине

Происходящее в Украине - бесспорно, трагедия, и сейчас нужно искать пути для ее скорейшего прекращения . Как передает ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на онлайн-саммите "Большой двадцатки" (G20).

"Некоторые коллеги в своих выступлениях уже говорили о том, что их потрясает "продолжающаяся агрессия России в Украине". Да, конечно, военные действия - это всегда трагедия. Конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. И, безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию", — отметил он.

Однако, указал Путин, это Украина, а не Россия, отказалась от ведения переговоров и закрыла себе пути для такого диалога. Тогда как Москва всегда была готова к нему, заметил он.