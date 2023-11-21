В Ульяновской области столкнулись два поезда, пострадали более 20 человек. Об этом информируют российские СМИ.

Инцидент произошел на станции Бряндино. Пассажирский поезд столкнулся со стоящим маневровым тепловозом, сообщает РЖД.

«Машинист успел применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате схода подвижного состава нет», – сказано в сообщении.

По предварительным данным, пострадали 25 пассажиров, они получили ушибы. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Ульяновская транспортная прокуратура начала проверку. СК на транспорте организовал доследственную проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).