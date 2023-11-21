Путин за экономическое сотрудничество в мире

"Тем более что конфронтационные попытки различного рода по-прежнему продолжаются", — отметил он.

Российский лидер отметил, что "Группа 20" создавалась для поиска решений актуальных вопросов международной социально-экономической повестки. Он обратил внимание, что такой консолидирующий подход очень востребован.

Попытки создания конфронтационных ситуаций в мире продолжаются. Как передает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на онлайн-саммите "Большой двадцатки" (G20).

При этом российский лидер также отметил позицию Москвы, направленную на восстановление открытого экономического сотрудничества в мире.

"Россия выступает за то, чтобы восстановить дух открытого и взаимовыгодного международного экономического сотрудничества, основывающегося на нормах устава ООН и принципах коллегиальной и взаимоуважительной совместной работы", — сказал глава российского государства.

По мнению Путина, "важно добиваться действенной оптимизации системы глобального экономического управления". "А именно - перезапустить ВТО (Всемирную торговую организацию - ред.) в полном объеме, включая ее арбитражную функцию", — уточнил российский лидер.

На его взгляд, также "необходимо повысить роль развивающихся экономик в международных финансовых институтах, включая Международный валютный фонд и Всемирный банк, использовать ресурсы этих организаций в интересах развития действительно нуждающихся стран и регионов, а не в конъюнктурных политических целях".