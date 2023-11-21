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После нападения ХАМАС на Израиль Соединенным Штатам в очередной раз пришлось оказать военную поддержку своим союзникам в ответ на агрессивные действия. Это уже привело к увеличению поставок американского вооружения в израильские вооруженные силы. Такая ситуация поднимает ключевые вопросы о возможностях США в контексте долговременной поддержки, особенно учитывая трудности в цепочках поставок военной помощи. В частности, возникает вопрос о наличии достаточного количества оружия и боеприпасов для поддержания международной стратегии США, которая традиционно опирается на роль “основного поставщика оружия для стран свободного мира”, пишет консервативный онлайн-журнал The Dispatch.



Автор пишет о положительном моменте: конфликты в Украине и на Ближнем Востоке отличаются друг от друга, а также от потенциального конфликта в Тихоокеанском регионе, что означает, что болезненных компромиссов, вероятно, удастся избежать. В Газе израильские силы ведут главным образом войну в городских условиях против нерегулярных военных сил, имея превосходство в воздухе. В то время, как фронт в российско-украинском конфликте простирается на 600 миль, а минимальное расстояние от линии фронта до Азовского моря составляет 60 миль, полоса Газы имеет длину всего 25 миль и ширину от 4 до 8 миль. То, что критично для Украины — авиационная поддержка, дальнобойные ракеты и противотанковые средства — не является приоритетом для Израиля. Израиль активно использует американские точные авиабомбы и системы противоракетной обороны, которые нужны ему для текущей обороны, а также на случай эскалации на севере, где угроза от “Хезболлы” значительно выше, чем от ХАМАС. Израиль сам производит многие важные виды вооружений, включая танки, артиллерию и боеприпасы. Даже при маловероятном сценарии вмешательства США в случае израильской операции против Ирана системы, которые могли бы быть наиболее полезны для Израиля (например, самолеты-заправщики KC-46A или бомбы для разрушения укреплений), не столь важны для Украины.

Конфликты в Израиле и Украине в основном сухопутные и воздушные, с ограниченным участием морских сил. Однако потенциальная война в Тихом океане будет включать морские и воздушные операции, а также значительные сухопутные столкновения. В таком случае морские силы станут ключевыми как для защиты, так и для наступления. Основной потребностью в Тихом океане будут высокотехнологичные системы для поражения движущихся целей на больших расстояниях. Автор пишет, что по состоянию на сегодняшний день конфликт на Ближнем Востоке не привел к кризису в поставках боеприпасов или изменениям в стратегии США по вооружению союзников в разных регионах.