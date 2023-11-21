Смогут ли США поддерживать Украину и Израиль одновременно? американские СМИ
После нападения ХАМАС на Израиль Соединенным Штатам в очередной раз пришлось оказать военную поддержку своим союзникам в ответ на агрессивные действия. Это уже привело к увеличению поставок американского вооружения в израильские вооруженные силы.
Такая ситуация поднимает ключевые вопросы о возможностях США в контексте долговременной поддержки, особенно учитывая трудности в цепочках поставок военной помощи. В частности, возникает вопрос о наличии достаточного количества оружия и боеприпасов для поддержания международной стратегии США, которая традиционно опирается на роль “основного поставщика оружия для стран свободного мира”, пишет консервативный онлайн-журнал The Dispatch.
Автор пишет о положительном моменте: конфликты в Украине и на Ближнем Востоке отличаются друг от друга, а также от потенциального конфликта в Тихоокеанском регионе, что означает, что болезненных компромиссов, вероятно, удастся избежать.
В Газе израильские силы ведут главным образом войну в городских условиях против нерегулярных военных сил, имея превосходство в воздухе. В то время, как фронт в российско-украинском конфликте простирается на 600 миль, а минимальное расстояние от линии фронта до Азовского моря составляет 60 миль, полоса Газы имеет длину всего 25 миль и ширину от 4 до 8 миль. То, что критично для Украины — авиационная поддержка, дальнобойные ракеты и противотанковые средства — не является приоритетом для Израиля. Израиль активно использует американские точные авиабомбы и системы противоракетной обороны, которые нужны ему для текущей обороны, а также на случай эскалации на севере, где угроза от “Хезболлы” значительно выше, чем от ХАМАС.
Израиль сам производит многие важные виды вооружений, включая танки, артиллерию и боеприпасы. Даже при маловероятном сценарии вмешательства США в случае израильской операции против Ирана системы, которые могли бы быть наиболее полезны для Израиля (например, самолеты-заправщики KC-46A или бомбы для разрушения укреплений), не столь важны для Украины.
Конфликты в Израиле и Украине в основном сухопутные и воздушные, с ограниченным участием морских сил. Однако потенциальная война в Тихом океане будет включать морские и воздушные операции, а также значительные сухопутные столкновения. В таком случае морские силы станут ключевыми как для защиты, так и для наступления. Основной потребностью в Тихом океане будут высокотехнологичные системы для поражения движущихся целей на больших расстояниях.
Автор пишет, что по состоянию на сегодняшний день конфликт на Ближнем Востоке не привел к кризису в поставках боеприпасов или изменениям в стратегии США по вооружению союзников в разных регионах.
Автор советует Байдену брать пример Франклина Рузвельта, который, по словам автора, действовал последовательно: он сначала превратил США в арсенал демократии (1934-1940), затем объявил об этом (конец 1940 года) и после принял Закон о ленд-лизе (март 1941 года), по которому США бесплатно снабжали союзников оружием для борьбы с нацистами и Японией. В отличие от Рузвельта, Байден начал с попыток сократить военные расходы, реагируя на потребности союзников уже в процессе конфликтов.
Автор говорит, что сравнение текущей стратегической ситуации США с 1930-ми может показаться радикальным, но отмечает важные параллели. Нацистская Германия, фашистская Италия Муссолини и милитаристская Япония создали глобальную нестабильность, аналогичную сегодняшним дням.
Чтобы быть похожим на Рузвельта, Байдену необходимо увеличить военные расходы, которые сейчас находятся на исторически низком уровне относительно ВВП и федерального бюджета, пишет аналитик.
Кроме того, необходимо изменить подход к расходам, перейти от системы с краткосрочными контрактами к более быстрому исполнению долгосрочных контрактов.
Эксперт призывает действовать сейчас, не дожидаясь ограничений в производстве вооружений, а не после и ни в коем случае не игнорировать сигналы тревоги, исходящие от Украины и Израиля. По мнению автора, США могут продолжать вооружать и поддерживать Украину и Израиль одновременно, что, на его взгляд, укрепит американскую безопасность и сдерживающий потенциал.