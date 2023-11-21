Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 18:50

Белый дом считает договоренность между Израилем и ХАМАС об освобождении 50 заложников в секторе Газа дипломатической победой президента Джо Байдена. «Чиновники администрации видят это как доказательство того, что их стратегия работает», - пишет издание Politico. Еще несколько дней назад в американской прессе преобладали пессимистические прогнозы в отношении того, что Байдену удастся хоть как-то разблокировать кризис и добиться хотя бы временного прекращения огня. Его отношения с израильским премьером Биньямином Нетаньяху становились все более напряженными. Казалось, что глава израильского правительства не приемлет никакого давления на него и будет поступать так, как считает нужным. А именно — продолжать уничтожать ХАМАС и параллельно стирать с лица земли всю северную часть Газы.

Однако под неустанным нажимом США, а также Катара Нетаньяху вынужден был пойти на уступки. Прекращение огня в течение четырех-пяти дней позволит мирному населению Газы перебраться с северного сектора на юг, где бои не шли, и, кроме того, направить страдающим палестинцам новые конвои с продовольствием и медикаментами. До сего времени стараниями США свыше ста таких конвоев пересекли границу между Газой и Египтом. Однако в администрации Байдена предупреждают, что нынешняя договоренность между Израилем и ХАМАС является лишь первым шагом по полному освобождению заложников. По израильским данным в плену террористов находятся 240 человек и сейчас будут освобождены только женщины и дети. В число остающихся входят 6 граждан США и один американский гражданин - постоянный резидент Газы, но эти данные не точны, потому что американцы могут также находиться в руках «Исламского джихада» и других групп. «То, что было сделано, совершенно правильно, - говорит Дэвид Саттерфилд, который возглавляет гуманитарные действия США в секторе Газа. - Сейчас дела представляются неплохими». Кратковременное прекращение огня, надеются в администрации Байдена, позволит остудить страсти обеих воюющих сторон, которые доходили до состоянии кипения. Но было бы несвоевременно и неразумно начинать праздновать победу исходя из того, что ситуация остается крайне взрывной. Никому не до торжества после того, как ХАМАС 7 октября убил 1200 израильтян, а ракетные обстрелы и штурмы Израиля привели к гибели 13 000 жителей Газы (эти данные о жертвах среди мирного населения, которые приводит Министерство здравоохранения ХАМАС, проверить, однако, невозможно).

В Вашингтоне не знают, приведет ли нынешняя мера к долговременному прекращению огня. Здесь, несмотря на постоянную связь с Тель-Авивом, визиты в Израиль госсекретаря Энтони Блинкена и частные телефонные переговоры между Байденом и Нетаньяху, слабо представляют, какова долгосрочная стратегия израильских властей, и что те предполагают делать после того, как ХАМАС будет полностью уничтожен. Есть и опасения другого порядка. Прекращение огня позволит большому числу журналистов оказаться в Газе, и они, публикуя фотографии и видео с места события, покажут картины катастрофического опустошения этого анклава, что может с еще большей силой настроить общественное мнение в мире против Израиля. В этой ситуации Белый дом будет продолжать убеждать Нетаньяху проявлять осторожность по отношению к мирному населению Газы по мере продвижения израильских войск на юг сектора. Особую критику Вашингтона вызвали проведенные в последние дни вооруженные рейды израильтян против арабского населения Западного берега реки Иордан. Байден говорит израильскому премьеру: «Мы полностью на стороне Израиля в борьбе с террористами и готовы впредь помогать вам. Но, пожалуйста, умерьте свой гнев». Такая политика позволяет президентской команде снизить градус недовольства со стороны ряда членов Демократической партии, которые, как и многочисленные граждане в Западной Европе, призывают к поддержке палестинцев. Для Байдена определенные успехи в достижении соглашения между Израилем и ХАМАС являются и важным фактором в начинающейся президентской кампании по выборам 2024 года. Его сторонники говорят: «Смотрите, насколько активен президент, несмотря на свой возраст». И разительным контрастом на этом фоне выглядят агрессивные речи главного противника Байдена, экс-президента Дональда Трампа.