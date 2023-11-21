Байден отключает Нетаньяху, но запускает вперед Трампа наша корреспонденция
Белый дом считает договоренность между Израилем и ХАМАС об освобождении 50 заложников в секторе Газа дипломатической победой президента Джо Байдена.
«Чиновники администрации видят это как доказательство того, что их стратегия работает», - пишет издание Politico.
Еще несколько дней назад в американской прессе преобладали пессимистические прогнозы в отношении того, что Байдену удастся хоть как-то разблокировать кризис и добиться хотя бы временного прекращения огня. Его отношения с израильским премьером Биньямином Нетаньяху становились все более напряженными. Казалось, что глава израильского правительства не приемлет никакого давления на него и будет поступать так, как считает нужным. А именно — продолжать уничтожать ХАМАС и параллельно стирать с лица земли всю северную часть Газы.
Однако под неустанным нажимом США, а также Катара Нетаньяху вынужден был пойти на уступки. Прекращение огня в течение четырех-пяти дней позволит мирному населению Газы перебраться с северного сектора на юг, где бои не шли, и, кроме того, направить страдающим палестинцам новые конвои с продовольствием и медикаментами. До сего времени стараниями США свыше ста таких конвоев пересекли границу между Газой и Египтом.
Однако в администрации Байдена предупреждают, что нынешняя договоренность между Израилем и ХАМАС является лишь первым шагом по полному освобождению заложников. По израильским данным в плену террористов находятся 240 человек и сейчас будут освобождены только женщины и дети. В число остающихся входят 6 граждан США и один американский гражданин - постоянный резидент Газы, но эти данные не точны, потому что американцы могут также находиться в руках «Исламского джихада» и других групп.
«То, что было сделано, совершенно правильно, - говорит Дэвид Саттерфилд, который возглавляет гуманитарные действия США в секторе Газа. - Сейчас дела представляются неплохими».
Кратковременное прекращение огня, надеются в администрации Байдена, позволит остудить страсти обеих воюющих сторон, которые доходили до состоянии кипения. Но было бы несвоевременно и неразумно начинать праздновать победу исходя из того, что ситуация остается крайне взрывной. Никому не до торжества после того, как ХАМАС 7 октября убил 1200 израильтян, а ракетные обстрелы и штурмы Израиля привели к гибели 13 000 жителей Газы (эти данные о жертвах среди мирного населения, которые приводит Министерство здравоохранения ХАМАС, проверить, однако, невозможно).
В Вашингтоне не знают, приведет ли нынешняя мера к долговременному прекращению огня. Здесь, несмотря на постоянную связь с Тель-Авивом, визиты в Израиль госсекретаря Энтони Блинкена и частные телефонные переговоры между Байденом и Нетаньяху, слабо представляют, какова долгосрочная стратегия израильских властей, и что те предполагают делать после того, как ХАМАС будет полностью уничтожен. Есть и опасения другого порядка. Прекращение огня позволит большому числу журналистов оказаться в Газе, и они, публикуя фотографии и видео с места события, покажут картины катастрофического опустошения этого анклава, что может с еще большей силой настроить общественное мнение в мире против Израиля.
В этой ситуации Белый дом будет продолжать убеждать Нетаньяху проявлять осторожность по отношению к мирному населению Газы по мере продвижения израильских войск на юг сектора. Особую критику Вашингтона вызвали проведенные в последние дни вооруженные рейды израильтян против арабского населения Западного берега реки Иордан.
Байден говорит израильскому премьеру: «Мы полностью на стороне Израиля в борьбе с террористами и готовы впредь помогать вам. Но, пожалуйста, умерьте свой гнев».
Такая политика позволяет президентской команде снизить градус недовольства со стороны ряда членов Демократической партии, которые, как и многочисленные граждане в Западной Европе, призывают к поддержке палестинцев.
Для Байдена определенные успехи в достижении соглашения между Израилем и ХАМАС являются и важным фактором в начинающейся президентской кампании по выборам 2024 года. Его сторонники говорят: «Смотрите, насколько активен президент, несмотря на свой возраст».
И разительным контрастом на этом фоне выглядят агрессивные речи главного противника Байдена, экс-президента Дональда Трампа.
Washington Post подметила любопытную тенденцию. После того, как Трамп покинул Белый дом в 2021 году, демократы поспешили забыть о нем. Они больше не хотели слышать ни слова о бывшем лидере страны.
Но теперь ситуация полностью перевернулась. Команда Байдена хочет больше Трампа! Критика масс-медиа за то, что те давали слишком широкую платформу Дональду для изложения своих взглядов, осталась за бортом. Теперь демократы наоборот призывают всевозможные издания давать как можно больше новостей о Трампе, широко освещать предвыборные ралли, на которых он называет своих оппонентов «паразитами», а также его бесчисленные попытки оправдаться в судах, в которых против него выдвинуты обвинения в нарушениях закона.
Считается, что таким образом — нагнетая кислород в его избирательную кампанию — избиратели получат лучшее представление о том, что в случае нового прихода Трампа в Белый дом демократия в Америке окажется в опасности. «Похоже, что сейчас значительная часть населения не отдает в себе отчета в том, что представляет собой этот кандидат от республиканцев, - говорит Джон Солтц, основатель ветеранской группы VoteVets. — Когда это произойдет, вы увидите другую реакцию избирателей».