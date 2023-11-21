Оттепель между Индией и Канадой

Индия возобновила выдачу электронных виз для граждан Канады. Этот шаг может уменьшить напряженность в отношениях между двумя странами после того, как несколько месяцев назад Оттава обвинила Нью-Дели в причастности к убийству лидера сикхских сепаратистов на территории Канады, пишет Bloomberg.

Согласно сообщению Bloomberg, ссылающегося на индийских официальных представителей, канадцы вновь могут подавать заявления на получение онлайн-виз для краткосрочных туристических и деловых поездок в Индию начиная со среды.

Отношения между Канадой и Индией ухудшились после того, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о существовании «связей» между Нью-Дели и убийством сикхского лидера в изгнании Хардипа Сингха Ниджара в пригороде Ванкувера в июне.