Министр образования и науки Татарстана в Азербайджане

Делегация, возглавляемая министром образования и науки Республики Татарстан Российской Федерации Ильсуром Хадиуллиным находится с визитом в Азербайджане, сообщает Минобразования.

В рамках визита делегация посетила Аллею почетного захоронения, где отдала дань уважения памяти общенационального лидера Гейдара Алиева и академика Зарифы Алиевой, а затем Аллею шехидов, где почтила память героев, павших за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

В ходе визита министр науки и образования Эмин Амруллаев встретился с министром образования и науки Республики Татарстан Ильсуром Хадиуллиным. Эмин Амруллаев проинформировал гостей о проделанной работе в сфере образования в Азербайджане.

Стороны обсудили текущую ситуацию и перспективы сотрудничества, а также подчеркнули наличие широких возможностей для сотрудничества, особенно в сфере профессионального образования и поддержки профессионального развития учителей.

В ходе визита гости посетили Инновационный центр STEAM, где их проинформировали об условиях, созданных там. Сообщалось, что в четырехэтажном здании центра есть центр авиации, зоны классического Ньютона, Ньютона для детей, игр, конструкций, центры "Heureka Classics", лаборатория подготовки роботов, "3D-голограмма", VR и конференц-зал.