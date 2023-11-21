Министр образования и науки Татарстана в Азербайджане
Делегация, возглавляемая министром образования и науки Республики Татарстан Российской Федерации Ильсуром Хадиуллиным находится с визитом в Азербайджане, сообщает Минобразования.
В рамках визита делегация посетила Аллею почетного захоронения, где отдала дань уважения памяти общенационального лидера Гейдара Алиева и академика Зарифы Алиевой, а затем Аллею шехидов, где почтила память героев, павших за независимость и территориальную целостность Азербайджана.
В ходе визита министр науки и образования Эмин Амруллаев встретился с министром образования и науки Республики Татарстан Ильсуром Хадиуллиным. Эмин Амруллаев проинформировал гостей о проделанной работе в сфере образования в Азербайджане.
Стороны обсудили текущую ситуацию и перспективы сотрудничества, а также подчеркнули наличие широких возможностей для сотрудничества, особенно в сфере профессионального образования и поддержки профессионального развития учителей.
В ходе визита гости посетили Инновационный центр STEAM, где их проинформировали об условиях, созданных там. Сообщалось, что в четырехэтажном здании центра есть центр авиации, зоны классического Ньютона, Ньютона для детей, игр, конструкций, центры "Heureka Classics", лаборатория подготовки роботов, "3D-голограмма", VR и конференц-зал.
Делегация также посетила Бакинский государственный университет (БГУ) и встретилась с ректором Эльчином Бабаевым. В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества БГУ с высшими учебными заведениями Республики Татарстан.
Помимо этого, министр Ильсур Хадиуллин встретился с профессорами и преподавателями, которые учились в Казанском федеральном университете и сейчас работают в БГУ.
Кроме того, гости посетили Бакинский Европейский лицей и ознакомились с условиями, созданными в учреждении, а также с учебным процессом.
Также состоялась встреча с делегацией в Государственном агентстве профессионального образования.
В ходе встречи обсуждался обмен опытом между преподавателями в сфере профессионального образования, реализация проекта «Школы-побратимы». Гости также посетили Бакинский государственный центр профессионального образования промышленности и инноваций.