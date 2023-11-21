США предупреждают «Хезболлу» и выступают против переселения палестинцев

США выступают против перемещения палестинцев из разрушенного сектора Газа в другую страну. Об этом ливанскому телеканалу Al Jadeed завил спецпосланник США по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке Дэвид Саттерфилд.

Саттерфилд сказал, что жителям Газы, вынужденным переехать на юг полосы из-за военных операций Израиля, "должны позволить вернуться в свои дома на севере как можно скорее".

Он также заявил, что США "хотят видеть успех Израиля в его кампании" и предупредил ливанское движение "Хезболла" прекратить ракетные обстрелы Израиля для избежания эскалации.