Азербайджан возглавил Генассамблею Центра труда ОИС

Как известно, председательство в Генеральной ассамблее Центра труда ОИС было поручено Азербайджану, а заместителем была избрана Саудовская Аравия.

На открытии Генеральной ассамблеи созданного в Баку Центра труда Организации исламского сотрудничества (ОИС) состоялись выборы на основе голосования стран-членов.

Азербайджан определен постоянным членом Исполнительного совета в качестве принимающей страны центра. Помимо Азербайджана, в совете представлены 10 стран. Кандидат от Азербайджана Азер Байрамов избран на должность генерального директора секретариата Центра труда ОИС.

Байрамов, родившийся в 1977 году, обладает образованием от нескольких учебных заведений, включая Бакинский государственный университет и Венскую дипломатическую академию. В настоящее время он получает образование в докторантуре Академии государственного управления, а также обучается в магистратуре Мадридского политехнического университета.

Его карьера включает руководящие должности в различных министерствах и проектах, связанных с Международной организацией труда и Всемирным банком, а также преподавательскую деятельность и участие в работе экспертных групп ООН.

В настоящее время преподает «Инновационный менеджмент» в группах SABAH Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), является председателем экспертной группы ООН по инвестициям, инновациям и предпринимательству.

На заседании выступили председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев, президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев и председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Саттар Мохбалиев.

Сегодня на подготовительном заседании к министерской сессии конференции состоялись презентации о деятельности структур ОИС в сфере ликвидации безработицы, развития рабочей силы и усиления социальной защиты.