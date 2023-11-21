Израильские истребители выпустили две ракеты с Голанских высот по объекту, расположенному недалеко от столицы Сирии, Дамаска. Об этом сообщило сирийское государственное информационное агентство SANA со ссылкой на военные источники.

Утверждается, что сирийские системы противовоздушной обороны сбили одну из ракет, в то время как вторая привела к "материальным потерям".

В докладе говорится, что в результате предполагаемого удара никто не пострадал.