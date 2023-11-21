Турция о сделке Израиля и ХАМАС

МИД Турции назвал позитивным событием договоренность об объявлении гуманитарной паузы в конфликте между Израилем и Палестиной и выразил надежду на ее реализацию в полном объеме.

"Рассматриваем достигнутую между сторонами договоренность об объявлении 4-дневной гуманитарной паузы в конфликте в Газе, которая уже более шести недель находится под обстрелом израильских войск, как позитивное событие, позволяющее в определенной степени ослабить кровопролитие. Ожидаем полного соблюдения соглашения, включая освобождение части заложников и заключенных и увеличение объема гуманитарной помощи, разрешенной к ввозу в Газу", — говорится в сообщении министерства.

"Мы надеемся, что гуманитарная пауза будет способствовать скорейшему окончательному прекращению конфликта и началу процесса установления справедливого и прочного мира на основе принципа сосуществования двух государств. Мы также высоко оцениваем усилия Катара по достижению этого соглашения", — отмечается в релизе.