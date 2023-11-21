Полад Бюльбюль оглы объяснил послу Нидерландов, что к чему

22 ноября посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы встретился с нидерландским послом в России Арно Бесхоором Плухом по его просьбе. Об этом информирует Telegram-канал посольства Азербайджана в России.

Во время встречи обсуждались вопросы двусторонних отношений между Азербайджаном и Нидерландами. Азербайджанский посол выразил обеспокоенность по поводу принятия Палатой представителей Нидерландов резолюций, критически настроенных против Азербайджана и поддерживающих позицию Армении.

Он отметил, что такое предвзятое отношение нидерландских парламентариев негативно воспринимается в азербайджанском обществе и мешает международным усилиям по достижению мира в регионе, а также затрудняет заключение мирного договора.

Бюльбюль оглы также рассказал о ситуации на территориях, освобожденных от оккупации, включая локальную антитеррористическую операцию, проведенную 19 сентября текущего года. Он подчеркнул, что армянское население покинуло эти территории добровольно, без принуждения со стороны Азербайджана.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим аспектам двустороннего сотрудничества.