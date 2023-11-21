Судебный процесс по вооруженному нападению в «Браво»

Как сообщает корреспондент haqqın.az, в ходе процесса под председательством судьи Азада Меджидова представитель потерпевшего ОАО «Unibank» подал гражданский иск. Представитель потерпевшего запросил компенсацию в размере 16 тысяч манатов и 20 тысяч 100 долларов. ОАО «Азербайджанский Супермаркет» также обратилось в суд с гражданским иском.

В связи с вооруженным инцидентом в гипермаркете «Браво», расположенном в Хатаинском районе Баку, начался судебный процесс в отношении обвиняемых Азера Мамедова, Даяната Гудратова, Ибрагима Ибрагимова, Сабухи Гурбанова, Бабека Искендерова и Ровшана Исмаилова.

Адвокат обвиняемого Азера Мамедова, Парвиз Мамедов, подал ходатайство об исключении одного из доказательств из-за противоречий между показаниями Даяната Гудратова, другого обвиняемого, представленными в суде и во время следствия.

Суд оставил ходатайство на рассмотрении.

Позже показания дал обвиняемый Ибрагим Ибрагимли. Тот заявил, что является гомосексуалистом и что знал покойного Рухлана Исмаилова с детства. По словам Ибрагимли, Исмаилов всячески помогал ему и даже приютил в собственном доме. В определенный момент у Исмаилова начались проблемы с деньгами, и он решился на ограбление со своим другом Даянатом Гудратовым. От Ибрагимова эти планы не скрывались, но собственно в ограблении он не участвовал.

Суд продолжится 6 декабря.

Напомним, в результате вооруженного нападения на гипермаркет 4 марта погиб сотрудник Минтранспорта Руфат Гашимов и был ранен сотрудник Unibank Самир Шейдаев. В ходе оперативно-следственных действий было установлено, что нападение организовали Ровшан Исмаилов, Даянат Гудратов, Азер Мамедов и Сабухи Гурбанов. Рухлан Исмаилов, оказавший сопротивление при задержании, был нейтрализован, остальные арестованы. В квартире Исмаилова обнаружены деньги и оружие, а у Гудратова - пистолет.