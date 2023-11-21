В заключительном матче в Бакинском дворце спорта чемпион Азербайджана принимал чешский «Нимбурк». Встреча завершилась со счетом 97:89 в пользу гостей.

Таким образом, «Сабах» в шести играх одержал одну победу, набрав 7 очков. Наша команда заняла 3-е место в группе, опередив черногорский «Морнар».

Учитывая то, что это было первое появление азербайджанской баскетбольной команды в еврокубках за последние 18 лет, выступление «Сабаха» можно считать достойным.

Не будем забывать, что бакинцы завоевали право играть в регулярном сезоне Кубка ФИБА, успешно преодолев квалификационный раунд, где они победили клубы из Румынии, Нидерландов и Северной Македонии. С учетом квалификации «Сабах» в девяти играх одержал четыре победы.