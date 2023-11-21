На границе Финляндии и России опустился «железный занавес»

Финляндия решила закрыть до 23 февраля все погранпункты на границе с Россией, кроме самого северного КПП «Райя-Йоосеппи». Как передает BBC, об этом объявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

О том, что такое решение правительства Финляндии будет объявлено вечером в среду, ранее писали СМИ.

Пункты пропуска будут закрыты в ночь с 24 на 25 ноября.

Стоит отметить, что в ноябре более 600 человек без действительных проездных документов для въезда в страны ЕС прибыли в Финляндию через Россию, что побудило Хельсинки закрыть несколько пунктов пропуска и обвинить Москву в переправке мигрантов в страну.

Кремль отвергает обвинения. По данным миграционных властей, просители убежища приезжают из разных стран, включая Йемен, Афганистан, Кению, Марокко, Пакистан, Сомали и Сирию, напоминает Reuters.