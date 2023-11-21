Кейт Мидлттон нарушила королевский протокол своим нарядом

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон ошеломила нарядом красного цвета во время официального визита президента и первой леди Южной Кореи Юн Сок Йоль и Ким Кон Хи в Великобританию, передает Daily Mail.

Миддлтон приветствовала гостей в Букингемском дворце в ярком наряде — она выбрала эффектный наряд. Она предстала в красном платье кейп от любимого бренда Catherine Walker, стоимостью 3000 фунтов стерлингов, шляпке от Джейн Тейлор и туфлях Gianvito Rossi. Кейт отдала дань уважения покойной Елизавете II, выбрав монохромный образ, который также был любимым стилистическим приемом королевы.

При выходе из автомобиля Кейт нарушила королевский протокол, случайно продемонстрировав пикантную часть тела. Жена принца Уильяма показала ноги больше положенного, так как платье приподнялось, а кейп раскрылся.