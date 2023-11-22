«Хусейниюн» покушалась на израильское посольство в Баку?

Как сообщалось ранее, 17 ноября Служба государственной безопасности Азербайджана провела операцию, в результате которой была предотвращена попытка нападения мужчины иранского происхождения на израильское посольство в Баку.

По информации израильских Telegram-каналов, иранец, планировавший нападение на израильское посольство, связан с группировкой «Хусейниюн» (Hüseyniyyun).

В публикации уточняется, что вооруженное формирование «Хусейниюн» было создано Касемом Сулеймани для осуществления государственного переворота в Азербайджане.

"Боевики этой организации, в основном действующие в Сирии, пытаются вербовать исламских экстремистов в Азербайджане. Все их попытки осуществить теракты в Азербайджане до сих пор терпели неудачу", — говорится в сообщении.