Канада закрыла границу с США после попытки теракта обновлено 00:17; видео, фото
Канада закрыла границу с США в районе взрыва автомобиля на Радужном мосту, а также еще на нескольких ближайших к нему контрольно-пропускных пунктах. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая в парламенте.
Между тем телекомпания ABC сообщает, что на Радужном мосту обнаружен чемодан, в нем может находиться взрывное устройство.
*** 23:12
Сегодня на Радужном мосту между США и Канадой произошла попытка теракта. Автомобиль подорвался на контрольно-пропускном пункте, вызвав мощный взрыв, который привел к гибели двух человек, находившихся внутри транспортного средства, передает Daily Mail.
Федеральное бюро расследований (ФБР) США занимается расследованием взрыва автомобиля на Радужном мосту на границе США и Канады. Об этом сообщило местное отделение ведомства в социальной сети X (ранее Twitter).
"Отделение ФБР в Буффало расследует взрыв автомобиля на Радужном мосту, — говорится в сообщении. - ФБР координируется с правоохранителями на месте, в штате [Нью-Йорк] и с федеральными ведомствами".
Телеканал Fox News сообщает, что ФБР расследует взрыв автомобиля на мосту на границе страны с Канадой как попытку теракта. По данным телеканала, это была попытка террористической атаки, в автомобиле находилась взрывчатка.
Взрыв автомобиля на Радужном мосту на границе США и Канады pic.twitter.com/DAcp5Ocbwb— Bellman13 (@Bellman138) November 22, 2023
*** 22:40
На мосту между США и Канадой, в районе Ниагарского водопада, взорвался автомобиль. Как передает BBC, об этом говорится в сообщении ФБР.
Американские правоохранительные органы говорят, что ситуация развивается «очень быстро».