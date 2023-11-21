Между тем телекомпания ABC сообщает, что на Радужном мосту обнаружен чемодан, в нем может находиться взрывное устройство.

Канада закрыла границу с США в районе взрыва автомобиля на Радужном мосту, а также еще на нескольких ближайших к нему контрольно-пропускных пунктах. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая в парламенте.

*** 23:12



Сегодня на Радужном мосту между США и Канадой произошла попытка теракта. Автомобиль подорвался на контрольно-пропускном пункте, вызвав мощный взрыв, который привел к гибели двух человек, находившихся внутри транспортного средства, передает Daily Mail.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США занимается расследованием взрыва автомобиля на Радужном мосту на границе США и Канады. Об этом сообщило местное отделение ведомства в социальной сети X (ранее Twitter).

"Отделение ФБР в Буффало расследует взрыв автомобиля на Радужном мосту, — говорится в сообщении. - ФБР координируется с правоохранителями на месте, в штате [Нью-Йорк] и с федеральными ведомствами".

Телеканал Fox News сообщает, что ФБР расследует взрыв автомобиля на мосту на границе страны с Канадой как попытку теракта. По данным телеканала, это была попытка террористической атаки, в автомобиле находилась взрывчатка.