ОДКБ за создание Палестины

Государства - члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выступают за решение ближневосточного кризиса путем создания палестинского и еврейского государств на основе резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом по итогам состоявшегося в Минске совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник.

"Не обошли мы вниманием и ближневосточный кризис, высказались за прекращение кровопролития и за мирное урегулирование ближневосточного кризиса, конфликта политико-дипломатическими средствами на основе резолюции [Совета Безопасности] Организации Объединенных Наций путем создания двух государств", — сказал Алейник журналистам.