Армения в цейтноте и не идет к границе с Баку… о развитии ситуации

Фархад Мамедов, автор haqqin.az

После отказа официального Баку от брюссельского и вашингтонского форматов, вызванного предвзятой политикой вначале Франции, а затем и США в отношении Азербайджана, а также после бойкота, который Армения фактически объявила посредническим усилиям России, вокруг зашедших в тупик мирных переговоров наблюдается некоторое оживление.

Прежде всего, армянская сторона, наконец-то, направила в Баку шестой вариант проекта мирного договора, разработанного на основе варианта, представленного Азербайджаном два с половиной месяца назад.

Ереван спустя два месяца наконец направил в Баку шестой вариант проекта мирного договора

Как известно, одной из причин приостановки переговоров азербайджанская сторона назвала отказ Еревана комментировать полученный в сентябре этого года 5-й вариант проекта мирного соглашения.

Теперь же, после устранения этой проблемы, открытым остается вопрос, как перевести переговорный процесс от рабочих обсуждений к очному диалогу, если учитывать, что ни одна из перечисленных выше переговорных площадок, созданных за последние три года, в настоящий момент не работает.

Но если так, то где и при посредничестве какой именно страны пройдут армяно-азербайджанские переговоры по новому варианту мирного договора? И если стороны согласуют окончательный вариант документа, то где же состоится его подписание?

Пока аналитики ломали головы в поисках ответов на эти вопросы, официальный Баку сразу же после заявления армянской стороны о том, что новый вариант проекта мирного договора был направлен Азербайджану 21 ноября, предпринял стремительный дипломатический ход, заявив, что наша страна готова к прямым переговорам с Арменией на двусторонней основе.

Официальный Баку предпринял стремительный дипломатический ход

«Мы считаем, что решение о своих будущих отношениях две страны должны принять совместно, - говорится, в частности, в заявлении МИД Азербайджанской Республики. - Две страны несут ответственность за продолжение мирного процесса, в том числе за выбор взаимоприемлемого места или решения о встрече на государственной границе. Мы призываем армянскую сторону не допускать новых ненужных задержек и надеемся, что она положительно отреагирует на призыв к скорейшему началу переговоров».

Как видно из заявления, азербайджанская сторона пригласила Армению не в московский формат, а предложила ей провести переговоры в любом «взаимоприемлемом» месте (по понятным причинам, к таким местам не относятся ни США, ни страны Евросоюза) или встретиться непосредственно на границе двух стран. Что вновь подтверждает, что Баку, отвергший посредничество Вашингтона и Брюсселя, вовсе не рассматривает московский формат как единственную альтернативу и не заинтересован каким-либо образом вовлекать Армению на эту переговорную площадку. Это важно, если учесть, что армянская сторона последовательно пыталась сформировать на Западе мнение о том, что Азербайджан проводит политику, соответствующую интересам России в регионе.

Теперь же официальный Баку, перечеркнув эти ложные посылы, подтвердил свою готовность встретиться для достижения мира на любой другой взаимоприемлемой платформе и даже на границе двух стран.

Если Армения действительно обладает политической волей, то почему не откликается на призыв Баку провести переговоры на уровне лидеров непосредственно на границе двух стран?

На самом деле президент Ильхам Алиев, призвав армянскую сторону к прямым переговорам без посредников, еще во время своего визита в Грузию заявлял, что если Армения не доверяет посредничеству Москвы, она может выбрать в качестве нейтрального посредника Тбилиси или вообще вести прямые переговоры. Но тогда руководство Армении встретило предложение главы государства молчанием, поскольку было убеждена в реальности сохранения брюссельского и вашингтонского форматов.

Однако ситуация изменилась, Азербайджан полностью отверг посредническую роль Запада, который занимает по отношению к нашей стране предвзятую позицию и проводит политику, направленную не на обеспечение мира, а на усиление региональной напряженности.

Официальный Баку также подтверждает заинтересованность в скорейшем достижении мира и, дабы не затягивать возобновление переговорного процесса, предлагает армянской стороне конструктивный вариант, который может оказаться более эффективным, чем любой посреднический формат.

В самом деле, будущее отношений между Арменией и Азербайджаном должно больше волновать Ереван и Баку, нежели другие страны. Таким образом, если обе стороны проявят политическую волю, то в нынешней сложной геополитической ситуации прямые переговоры могут быть более эффективными, чем все другие варианты.

Ильхам Алиев, призвав армянскую сторону к прямым переговорам без посредников, заявлял, что если Армения не доверяет Москве, она может выбрать в качестве нейтрального посредника Тбилиси или вообще вести прямые переговоры

Но «встречный» дипломатический ход азербайджанской стороны поверг Армению в состояние цейтнота. В результате, отвечая на предложение и призыв Баку, в МИД Армении заявили, что у армянской стороны, безусловно, есть политическая воля, чтобы продолжать усилия по достижению мирного договора, что мир должен основываться на взаимном уважении территориальной целостности друг друга без всяких двусмысленностей, на делимитации и демаркации границ на основе Алма-Атинской декларации и новейших легитимных советских карт, а также на разблокировании региональной транспортной инфраструктуры на основе суверенитета и юрисдикции государств и принципа равенства.

«Несмотря на все сложности и вызовы, существует реальная возможность установления мира между двумя странами, которая может быть реализована при наличии политической воли с обеих сторон, - говорится, в частности, в заявлении МИД Армении. - Армянская сторона продолжает демонстрировать такую волю. Одним из проявлений этой воли является и то, что Армения предложила Азербайджану провести заседание комиссии по демаркации на государственной границе между двумя странами».

Давайте внесем ясность: Ереван еще не отреагировал на призыв Азербайджана провести мирные переговоры в каком-либо взаимоприемлемом месте или на границе двух стран, а лишь говорит о готовности провести заседание комиссий по делимитации и демаркации границы на госгранице двух стран. Но ведь первое заседание межправительственных комиссий уже состоялось на армяно-азербайджанской границе, где, кстати, было договорено провести следующие заседания - вначале в Москве, а затем в Брюсселе. Но, как известно, эти решения так и остались на бумаге.

Баку, отвергший посредничество Вашингтона и Брюсселя, не рассматривает московский формат как единственную альтернативу

Так вот, если Армения, как заявляет ее МИД, в самом деле обладает политической волей для достижения мира, то почему не откликается на призыв Баку провести переговоры на уровне лидеров непосредственно на границе двух стран?

Это молчание в корне противоречит заявлениям Еревана о готовности армянской стороны к достижению мира, как, впрочем, и заявлениям, сделанным представителями Госдепартамента США во время недавних слушаний в Конгрессе. Согласитесь: для стороны, которая не на словах, а на деле готова к миру, встреча лидеров двух государств на границе – это поистине уникальная возможность для осуществления конкретных шагов на пути к миру. Которая к тому же выглядит куда более конструктивно и привлекательно, нежели переговоры где-то там, за тысячи километров от Южного Кавказа.

С сожалением приходится констатировать, что заявление армянской стороны в очередной раз подтверждает стремление Еревана вести переговорный процесс с Баку только под контролем своих покровителей, чтобы гарантами будущего мирного договора между Арменией и Азербайджаном выступили Соединенные Штаты и Европейский Союз.

Впрочем, позиция Азербайджана в этой связи уже известна…