Фархад Мамедов, автор haqqin.az 22 ноября 2023, 23:45

После отказа официального Баку от брюссельского и вашингтонского форматов, вызванного предвзятой политикой вначале Франции, а затем и США в отношении Азербайджана, а также после бойкота, который Армения фактически объявила посредническим усилиям России, вокруг зашедших в тупик мирных переговоров наблюдается некоторое оживление. Прежде всего, армянская сторона, наконец-то, направила в Баку шестой вариант проекта мирного договора, разработанного на основе варианта, представленного Азербайджаном два с половиной месяца назад.

Как известно, одной из причин приостановки переговоров азербайджанская сторона назвала отказ Еревана комментировать полученный в сентябре этого года 5-й вариант проекта мирного соглашения. Теперь же, после устранения этой проблемы, открытым остается вопрос, как перевести переговорный процесс от рабочих обсуждений к очному диалогу, если учитывать, что ни одна из перечисленных выше переговорных площадок, созданных за последние три года, в настоящий момент не работает. Но если так, то где и при посредничестве какой именно страны пройдут армяно-азербайджанские переговоры по новому варианту мирного договора? И если стороны согласуют окончательный вариант документа, то где же состоится его подписание? Пока аналитики ломали головы в поисках ответов на эти вопросы, официальный Баку сразу же после заявления армянской стороны о том, что новый вариант проекта мирного договора был направлен Азербайджану 21 ноября, предпринял стремительный дипломатический ход, заявив, что наша страна готова к прямым переговорам с Арменией на двусторонней основе.

«Мы считаем, что решение о своих будущих отношениях две страны должны принять совместно, - говорится, в частности, в заявлении МИД Азербайджанской Республики. - Две страны несут ответственность за продолжение мирного процесса, в том числе за выбор взаимоприемлемого места или решения о встрече на государственной границе. Мы призываем армянскую сторону не допускать новых ненужных задержек и надеемся, что она положительно отреагирует на призыв к скорейшему началу переговоров». Как видно из заявления, азербайджанская сторона пригласила Армению не в московский формат, а предложила ей провести переговоры в любом «взаимоприемлемом» месте (по понятным причинам, к таким местам не относятся ни США, ни страны Евросоюза) или встретиться непосредственно на границе двух стран. Что вновь подтверждает, что Баку, отвергший посредничество Вашингтона и Брюсселя, вовсе не рассматривает московский формат как единственную альтернативу и не заинтересован каким-либо образом вовлекать Армению на эту переговорную площадку. Это важно, если учесть, что армянская сторона последовательно пыталась сформировать на Западе мнение о том, что Азербайджан проводит политику, соответствующую интересам России в регионе. Теперь же официальный Баку, перечеркнув эти ложные посылы, подтвердил свою готовность встретиться для достижения мира на любой другой взаимоприемлемой платформе и даже на границе двух стран.

На самом деле президент Ильхам Алиев, призвав армянскую сторону к прямым переговорам без посредников, еще во время своего визита в Грузию заявлял, что если Армения не доверяет посредничеству Москвы, она может выбрать в качестве нейтрального посредника Тбилиси или вообще вести прямые переговоры. Но тогда руководство Армении встретило предложение главы государства молчанием, поскольку было убеждена в реальности сохранения брюссельского и вашингтонского форматов. Однако ситуация изменилась, Азербайджан полностью отверг посредническую роль Запада, который занимает по отношению к нашей стране предвзятую позицию и проводит политику, направленную не на обеспечение мира, а на усиление региональной напряженности. Официальный Баку также подтверждает заинтересованность в скорейшем достижении мира и, дабы не затягивать возобновление переговорного процесса, предлагает армянской стороне конструктивный вариант, который может оказаться более эффективным, чем любой посреднический формат. В самом деле, будущее отношений между Арменией и Азербайджаном должно больше волновать Ереван и Баку, нежели другие страны. Таким образом, если обе стороны проявят политическую волю, то в нынешней сложной геополитической ситуации прямые переговоры могут быть более эффективными, чем все другие варианты.

Но «встречный» дипломатический ход азербайджанской стороны поверг Армению в состояние цейтнота. В результате, отвечая на предложение и призыв Баку, в МИД Армении заявили, что у армянской стороны, безусловно, есть политическая воля, чтобы продолжать усилия по достижению мирного договора, что мир должен основываться на взаимном уважении территориальной целостности друг друга без всяких двусмысленностей, на делимитации и демаркации границ на основе Алма-Атинской декларации и новейших легитимных советских карт, а также на разблокировании региональной транспортной инфраструктуры на основе суверенитета и юрисдикции государств и принципа равенства. «Несмотря на все сложности и вызовы, существует реальная возможность установления мира между двумя странами, которая может быть реализована при наличии политической воли с обеих сторон, - говорится, в частности, в заявлении МИД Армении. - Армянская сторона продолжает демонстрировать такую волю. Одним из проявлений этой воли является и то, что Армения предложила Азербайджану провести заседание комиссии по демаркации на государственной границе между двумя странами». Давайте внесем ясность: Ереван еще не отреагировал на призыв Азербайджана провести мирные переговоры в каком-либо взаимоприемлемом месте или на границе двух стран, а лишь говорит о готовности провести заседание комиссий по делимитации и демаркации границы на госгранице двух стран. Но ведь первое заседание межправительственных комиссий уже состоялось на армяно-азербайджанской границе, где, кстати, было договорено провести следующие заседания - вначале в Москве, а затем в Брюсселе. Но, как известно, эти решения так и остались на бумаге.