Арабы отвергают ХАМАС и взывают к Вашингтону

Делегация министров иностранных дел арабских стран находится с визитом в Лондоне, где она убеждает западных союзников в необходимости немедленного прекращения огня в Газе и обсуждает «послезавтрашний день» в регионе, передает BBC.

Как сообщает корреспондент BBC Лиз Дусет, министры отвергли идею участия в управлении Газой после конфликта. Их основная цель – создание палестинского государства, включая Газу и Западный Берег, но на пути к этому стоит израильское правительство и слабая Палестинская автономия.

Министры опасаются, что Газа превратится в пустырь, где глубоко укоренятся горе и гнев. О будущем движения ХАМАС арабские лидеры публично говорят мало.

«Мы не друзья ХАМАС», — так выразился в частной беседе один арабский министр иностранных дел.

«У нас больше вопросов, чем ответов», — признался другой после сегодняшней пресс-конференции.

«Это хорошие новости… но это всего лишь один шаг в правильном направлении», — такова была реакция министра иностранных дел Саудовской Аравии принца Фейсала бин Фархана на сделку между Израилем и ХАМАС о перемирии и заложниках.

Министры арабских стран утверждают, что для нормализации ситуации и ее урегулирования необходима активная помощь Соединенных Штатов. Они подчеркивают, что для реализации большого плана по урегулированию ситуации в регионе остается ограниченное время до следующих выборов в США и что это представляет собой геркулесову задачу с высокими рисками.