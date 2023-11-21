Украина рассказала о тяжелых потерях России

Министр обороны Рустем Умеров на открытии 17-й встречи Контактной группы по обороне Украины заявил, что РФ понимает только язык силы. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на Минобороны Украины.

"Россия точно не планирует останавливаться сама. Единственный язык, который может понять москва, – это сила. И мы хорошо выучили этот язык", – отметил он.

Министр напомнил, что только со времени последней встречи Рамштайн 6 недель назад РФ потеряла почти 36 тыс. солдат.

"Оружие, предоставленное партнерами – в частности, системы HIMARS, ракеты Stormshadow, SCALP, ATACMS, танки Abrams, Challenger, Leopard – изменило ситуацию на фронте. Дальнейшее развитие коалиций способностей – в частности, касающихся артиллерии, бронетехники, авиации, ВМС, ИТ и разминирование – помогут Украине вместе с партнерами защитить миллионы невинных жизней", — говорится в сообщении Минобороны.

