Исламофоб - враг Эрдогана идет к победе в Нидерландах

Крайне правая "Партия свободы" (PVV) во главе с исламофобом Гертом Вилдерсом лидирует на парламентских выборах в Нидерландах с 35 депутатскими местами, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на первые результаты exit poll.

Если эти результаты подтвердятся, они могут всколыхнуть политическую ситуацию в стране. Однако Вилдерсу будет сложно найти партии для формирования коалиционного правительства, поскольку ни одна партия не сможет набрать достаточно мест для самостоятельного управления.

После 25 лет пребывания в парламенте Нидерландов партия Вилдерса значительно опережает ближайшего соперника. "Партия свободы" (PVV) набирает 35 мест в парламенте, за ней следуют левый блок (GroenLinks-PvdA) с 26 местами, правящая "Народная партия за свободу и демократию" (VVD) получает 23 места и "Новый общественный договор" (NSC) Питера Омцига - 20", — сообщил телеканал со ссылкой на первые exit poll после закрытия избирательных участков.

Следует отметить, что Герт Вилдерс неоднократно резко критиковал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В 2020 году Эрдоган потребовал возбудить уголовное дело против Вилдерса за посягательство на его честь и достоинство в качестве президента Республики Турция.