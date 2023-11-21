Перемирие в Газе еще не началось, а уже пошли угрозы

Израильские военные готовы немедленно возобновить боевые действия, если режим прекращения огня в секторе Газа будет нарушен. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Мы будем действовать с умом, а по окончании дней перемирия мы вернемся к войне. Возможно, нам придется сделать это намного раньше, возможно, будет нарушение [перемирия], и мы не будем стоять как овцы. Мы сделаем то, что нужно, чтобы план [по возвращению из Газы заложников] осуществился, но если он будет нарушен, мы будем знать, что делать", — сказал он на пресс-конференции.