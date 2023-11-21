Нетаньяху обращается к заповедям и обещает возобновление операции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что заложникам в Газе приставили "нож к горлу" и что спасти их является обязанностью Израиля, цитирует слова израильского премьера The Times of Israel.

На пресс-конференции Нетаньяху подчеркнул, что освобождение заложников соответствует выполнению религиозной заповеди. Он уточнил, что в еврейской истории освобождение заложников осуществлялось через военные операции, хотя иногда такой подход оказывается невозможным. Премьер-министр назвал миссию по возвращению пленников "священной".

Также премьер заявил, что военные и органы безопасности поддержали план освобождения 50 заложников, уверяя, что сделка не помешает достижению военных целей, а наоборот, поможет в их достижении.

Нетаньяху сообщил, что во время текущего перемирия армия будет готовиться к возобновлению боевых действий. Он подтвердил, что конфликт продолжается, и Израиль будет действовать до достижения окончательных целей: уничтожения ХАМАС, освобождения заложников и обеспечения безопасности от любых угроз со стороны Газы.

Премьер также коснулся вопроса контроля над Газой, заявляя, что не допустит возвращения туда Палестинской автономии, которая, по его мнению, провоцирует агрессию против Израиля. Ранее эта позиция вызвала недовольство США и охладила интерес некоторых арабских стран к послевоенному планированию.

Нетаньяху заверил, что армия восстановит безопасность как на юге, так и на севере Израиля.