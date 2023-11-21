Американцы вооружают курдов новой системой ПВО о развитии ситуации
Министерство обороны США предоставило системы противовоздушной обороны организации «Демократические сирийские силы», которая в основном состоит из боевиков отрядов народной самообороны, входящих в сирийское отделение Рабочей партии Курдистана.
По сообщениям турецких источников, инструкторы армии США обучают курдских боевиков, как применять ПВО малой и средней дальности, включая уничтожение ударных и разведывательных беспилотников противника.
Турецкий журналист Явуз Озджан написал в соцсетях, что в тренингах задействованы 80 боевиков «Демократических сил». Сообщается, что Пентагон также доставил им все необходимые боеприпасы.
Напомним, Турция считает «Демократические сирийские силы» террористической группировкой, состоящей из членов РПК. А США, в свою очередь, осуществляют на севере Сирии военную поддержку террористов РПК/ОНС, что является одной из главных причин длительной напряженности в отношениях между Анкарой и Вашингтоном.
Ранее Турция провела на севере Сирии две наземные операции, чтобы оттеснить курдские силы от своих границ. Также ВВС Турции, в том числе ударные беспилотники «Байрактар», регулярно наносит авиаудары по отрядам РПК/ОНС.
Объясняя причины, вынудившие США оснастить «Демократические сирийские силы» системами ПВО, в Вашингтоне называют значительный рост атак иранских прокси на военные объекты США в этом регионе.
Следует отметить, что продолжающаяся война между Израилем и ХАМАС действительно привела к значительному росту числа беспилотных и ракетных ударов иранских прокси по базам армии США и позициям «Демократических сирийских сил», которых американцы объявили своими союзниками в борьбе с ИГИЛ.
В то же время большинство аналитиков сходятся во мнении, что передача систем ПВО малой и средней дальности подразделениям «Демократических сирийских сил», несомненно, вызовет серьезный протест Турции.
Напомним, Анкара неоднократно заявляла о готовности провести новую трансграничную операцию, чтобы нанести мощный удар по силам РПК/ОНС на севере Сирии и отбросить их на южный берег реки Евфрат. Теперь же в ходе такой операции системы ПВО, которыми вооружены «Демократические сирийские силы», могут представлять серьезную угрозу для армии Турции и особенно для ее беспилотной авиации.