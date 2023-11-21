По сообщениям турецких источников, инструкторы армии США обучают курдских боевиков, как применять ПВО малой и средней дальности, включая уничтожение ударных и разведывательных беспилотников противника.

Министерство обороны США предоставило системы противовоздушной обороны организации «Демократические сирийские силы», которая в основном состоит из боевиков отрядов народной самообороны, входящих в сирийское отделение Рабочей партии Курдистана.

Турецкий журналист Явуз Озджан написал в соцсетях, что в тренингах задействованы 80 боевиков «Демократических сил». Сообщается, что Пентагон также доставил им все необходимые боеприпасы.

Напомним, Турция считает «Демократические сирийские силы» террористической группировкой, состоящей из членов РПК. А США, в свою очередь, осуществляют на севере Сирии военную поддержку террористов РПК/ОНС, что является одной из главных причин длительной напряженности в отношениях между Анкарой и Вашингтоном.

Ранее Турция провела на севере Сирии две наземные операции, чтобы оттеснить курдские силы от своих границ. Также ВВС Турции, в том числе ударные беспилотники «Байрактар», регулярно наносит авиаудары по отрядам РПК/ОНС.

Объясняя причины, вынудившие США оснастить «Демократические сирийские силы» системами ПВО, в Вашингтоне называют значительный рост атак иранских прокси на военные объекты США в этом регионе.