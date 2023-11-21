Азербайджан укрепляет социальное сотрудничество с Марокко и Камеруном

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отметил, что большое внимание уделяется развитию отношений сотрудничества с Марокко, имеющим общие религиозные и культурные корни с Азербайджаном. Было подчеркнуто, что имеется большой потенциал для расширения двустороннего сотрудничества в сфере труда и социальной защиты.

В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча с делегацией, возглавляемой Юнесом Секури, министром экономической интеграции, малого бизнеса, занятости и профессиональных навыков Марокко.

Обсуждалось значение Центра труда Организации исламского сотрудничества (ОИС), который начал действовать в Баку. Были доведены до внимания достижения, достигнутые в сфере труда в Азербайджане за последние 5 лет, реализуемые активные программы занятости.

Секури отметил проводимые в его стране социальные реформы и выразил заинтересованность в расширении двусторонних отношений с Азербайджаном также в социальной сфере.

На встрече с министром труда и социальной защиты Камеруна Грегуаром Овоной Бабаев подчеркнул, что существуют широкие возможности для сотрудничества в сфере труда и социального обеспечения.

Внимание было обращено на проводимые в стране социальные реформы, реализацию инновационных решений в социальной сфере. Была отмечена важность взаимного обмена опытом. Подчеркнута важность прошедшей в Баку V конференции министров труда ОИС.

В ходе обеих встреч состоялся обмен мнениями по вопросам социального сотрудничества.