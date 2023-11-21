Убит сын влиятельного члена «Хезболлы»
Сын влиятельного депутата "Хезболлы" погиб в среду в ходе израильской бомбардировки на юге Ливана, сообщил источник, близкий к семье, агентству AFP.
Сын Мухаммеда Раада, главы парламентской фракции "Хезболлы", погиб вместе с другими членами организации во время израильского обстрела жилого дома в Бейт-Яхуне. Эту информацию передал источник, пожелавший остаться анонимным, так как не был уполномочен на общение со СМИ.
Мухаммед Раад
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